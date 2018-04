Genforeningen skal markeres på Dybbøl Banke

- Vi kan ikke gå i detaljer om markeringen endnu. Men det er vigtigt, at den 11. juli bliver en unik dag, og at hele 2020 indeholder en række kulturelle begivenheder. Vi er meget opmærksomme på, at det ikke skal være elitært, der skal være fokus på det folkelige som i 2014, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er udvalgsformand.

Det er besluttet i det syddanske præsidium, at markeringen af 100-året skal begynde i starten af 2020 og markeringen skal nå sit officielle højdepunkt på de historiske mærkedage 10.-12. juli i Sønderjylland. Sønderborg Kommune skal være med til at planlægge og finde penge til begivenheden på Dybbøl Banke den 11. juli 2020. Kulturudvalget har for nylig drøftet markeringen, og emnet tages op igen senere på året.

Dybbøl: Op mod 50.000 mennesker deltog den 11. juli 1920 i genforeningsfesten på Dybbøl Banke, hvor også kong Christian X deltog. I disse år er staten, et syddansk præsidium, kommuner og foreninger i fuld gang med planlægningen af aktiviteter i løbet af 2020, som er 100-året for Genforeningen.

Det syddanske præsidium arbejder med forberedelserne frem til 2020. Staten arbejder også med forberedelserne med Kulturministeriet i spidsen. Det samlede program vil blive lanceret i slutningen af 2019. Der arbejdes ud fra, at der skal være et program i første halvår af 2020 med særligt fokus på afstemningsdatoerne 10. februar i Sønderjylland og 14. marts syd for grænsen. De største programpunkter bliver på de historiske mærkedage 10.-12. juli, som var de dage, hvor kong Christian X red over den slettede tyske grænse, genforeningsfesten på Dybbøl Banke samt kongens besøg i Tønder og Kruså.

Samtidig med ringriderfesten

Stephan Kleinschmidt og Simon Faber, der er projektleder for det syddanske præsidium, har holdt et møde med foreninger, museer og kulturaktører, der har interesse i markeringen af Genforeningen i Sønderborg Kommune. Der kommer endnu et møde i løbet af foråret, og senere vil kulturudvalget sætte fokus på turismen og detailhandlen i forbindelse med 100-året for Genforeningen.

Markeringen den 11. juli 2020 kommer til at ske, mens ringriderfesten i Sønderborg afvikler årets ringriderfest.

Jes Andersen, der er formand for ringriderfesten, er i kontakt med Simon Faber omkring de to begivenheder samme weekend.

- Vi har kontakt, da tanken er, vi jo gerne vil samarbejde med dem, så det styrker både deres og vores fest. Begge parter er indstillet på at finde en løsning, hvor vi begge kan være i. Jeg forventer, at genforeningsarrangementet vil trække mange mennesker til Sønderborg, så det bliver positivt for os, siger Jes Andersen.

Ringriderfesten har endnu ikke konkrete planer i forbindelse med Genforeningen, men det er besluttet, at temaet for musiktattooet bliver 'Genforeningen'.