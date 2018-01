Frivillige sætter MTB-bane i stand

Østerlund: MTB-banen i Østerlundparken på Nordals var indtil for nylig dækket af ukrudt og knæhøjt græs. To passionerede mountianbike-ryttere, Helge Uhlmann og Tommy Frandsen, brugte tre weekender i november på at rydde bakkerne, så der igen kan cykles på banen.

Det er Sønderborg Kommune, som har lavet banen, da den tidligere Østerlundskolen blev revet ned. Nu har klubben MTB Sønderborg overtaget banen, da klubben ønsker, at der skal være en teknikbane på Nordals. I dag er der en teknikbane på jordvolden i Spang, som MTB Sønderborg også har lavet.

- Vi har behov for en teknikbane på Nordals. Der er mange i området, som ikke vil sætte cyklen på bilen og køre til Sønderborg. På denne bane kan folk fra hele Nordals sætte sig på cyklen og køre herhen ad sikre stier, siger Helge Uhlmann og Tommy Frandsen.

Efter der er fjernet græs og ukrudt, er banen nu til at køre på. Men der skal gøres mere ved banen. Etape et er at få lagt belægning ud på det gamle spor og etablere en rockgarden, som er en forhindringsbane med sten, en trætrappe, som også er en forhindring samt en balancebom.

Senere skal der komme hop i tre forskellige højder, endnu en rockgarden på en skrænt samt en pumptrack-bane, som er en puklet bane.