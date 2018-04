Fond styrker den sønderjyske sang

- Det er fantastisk, at vi har fået en ny bevilling på tre år. Den er også blevet forøget, så det er vi ret glade for, siger Mette Rasmussen, der er kunstnerisk leder af Sønderjysk Sangcenter.

Løfter koret

Pengene går til undervisning af sangerne i korene. De større piger i koncertkoret får tilbudt soloundervisning af en halv time otte gange i året. De yngre piger samt drengene får også undervisning. Der er ansat tre sanglærere til undervisningen.

- Undervisningen er et vigtigt fundament for gode sangere i koret og for korets arbejde. Det løfter korets kunstneriske niveau yderligere. Med undervisningen får vi udviklet den enkelte sanger sangligt og personligt. Det at synge hænger tæt sammen med psyken. På tomandshånd kan man udvikle dem og hjælpe nogle af pigerne af med nogle uvaner som forkert vejrtrækning og kropsholdning. Det kan jeg ikke, når jeg står med et kor på 60 til 70 piger, siger Mette Rasmussen.

