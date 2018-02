Første Verdenskrigs-film søger 200 statister i Sønderborg

Onsdag den 7. februar kommer Dansk Skuespillerkatalog og Fridthjof Film til Sønderborg for at søge efter statister.

- Det, der gør det spændende, er at man får kostume på. Vi skal finde nogle statister, der kan forestille sig at leve under Første Verdenskrig, siger Tommy Duus.

- Jeg forventer, at de fleste statister kommer fra Als, i Sønderborg og Tønder. Jeg har ikke nødvendigvis en forventning om, at jeg finder alle i Sønderborg. Men jeg fornemmer en stor interessen, siger Tommy Duus.

Sønderborg: Rollelisten til Første Verdenskrigsfilmen I Krig & Kærlighed er besat med skuespillere som Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Thure Lindhardt, Natalie Maduenõ og Ulrich Thomsen. Denne uge blev det offentliggjort, at den tyske Game of Thrones-stjerne Tom Wlaschiha også får en bærende rolle.

Åben casting

Den åbne casting foregår på fire hold, hvor hver casting varer en time.

- Man er inde en time sammen med alle de andre. Så har jeg god tid til flok i stedet for, at vi tager én ind ad gangen. Det er jo ikke sikkert, man kommer med. Men det er vigtigt, at de føler, de får noget ud af det, selvom de eventuelt ikke kommer med, siger Tommy Duus, der også mener, det er en oplevelse at være statist på et filmset.

- Det, der er spændende ved filmproduktion, er, at man finder du af, hvorfor det er dyrt. Det er spændende at se skuespillerne arbejde. Man får en aha-oplevelse, siger Tommy Duus.

Han vil også bruge statister, som har prøvet det før.