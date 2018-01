Filmselskab har søgt kommunen om et større beløb

Filmprojektet I Krig & Kærlighed mangler stadig penge for at nå budgettet på 42,5 millioner kroner.

Besluttes i februar

Selskabet har selv lagt et større millionbeløb i filmen. Projektet har også fået støtte af den Tjekkiske Film Fond og Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

- Vi er meget afhængig af støtte. Danmark er så lille et marked, at de penge kan vi aldrig tjene hjem igen. Vi har selv lagt et større millionbeløb, fordi vi tror så meget på filmen. Det går godt med at få penge, og vi er enormt glade for den hjælp, vi har fået. Uden det kan det ikke lade sig gøre, siger Ronnie Fridthjof.

Borgmester Erik Lauritzen (S) bekræfter, at kommunen har modtaget en ansøgning på et større beløb. Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgningen på sit møde i begyndelsen af februar.

- Det er et ret stort beløb. Vi drøfter det, og det er et godt projekt, som kommer til at profilere Sønderborg på mange måder, siger Erik Lauritzen.