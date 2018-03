Filmselskab foreslår filmskole på kasernen

Sønderborg: 50 mand har i denne uge arbejdet med at optage scener til Filmen I Krig og Kærlighed i et nybygget filmstudie i værkstedsbygningen på den tidligere kaserne i Sønderborg. Filmselskabet Fridthjof Film har brugt en million kroner på at bygge studiet og kulisser op.

Ronnie Fridthjof er begejstret for den gamle kaserne, som Sønderborg Kommune lige nu har til salg.

- Min klare vision er, at man bruger bygningerne til at lave en international filmskole. Det her sted er en bygning med et historisk vingesus, som passer godt til kreative mennesker. Filmbranchen er i vækst, da der bliver vist flere og flere fiktive produktioner i tv. Derfor lider branchen af stor mangel på filmpersonale på mellemniveau. Det er de 40 personer på et filmset, som man aldrig hører om ud over producer og instruktør, siger Ronnie Fridthjof.

Hans idé er, at den gamle kaserne skal fyldes med fire ting. En filmskole. Et kreativt hus, hvor kreative erhverv kan leje sig ind i et kontorfællesskab. En statslig kulturinstitution som Statens Public Service Pulje. Samt en fond, der skal skabe stedet og støtte fire til otte film i året, som skal produceres på stedet.

- Sønderborg ligger godt i forhold til Europa. Stedet har et kæmpe potentiale, og jeg håber, at politikerne kan se det. Det kan være med til at fastholde unge i byen, siger Ronnie Fridthjof.