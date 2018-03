Filmholdet ankommer til bal på slottet

Kranen bruges til et wide-shot, som viser hele slotspladsen og slottet bagved. Foto: Andreas Bastiansen, Fridthjof Film.

På Augustenborg Slot har der de seneste dage været bal med både hestevogne, gamle biler og et helt hold statister i deres fineste puds. Det er 1. Verdenskrigsfilmen I Krig og Kærlighed, der har været i gang med at optage.

Augustenborg: Lyskeglen rager op over Augustenborg Slot og efterlader sig spor på aftenhimlen. Man kan se den helt fra Sønderborg. Aftenen byder på en let tåge, så der i første omgang ikke er brug for røgmaskiner. I Krig og Kærlighed optager tirsdag aften scener foran slottet med hestevogne og sorte biler, der er som taget ud af 1918. De store spotlys er ikke alene på slotspladsen, som er flankeret af fakler og medlemmer af filmholdet. - Hvad laver de? Tror de, at det er en udklædningsfest? griner instruktør Kasper Torsting, da en gruppe statister går forbi. Alle 30 statister er klædt i uniform eller kjole og hvidt. Mændene er blevet barberet, så det tilbageblevne overskæg kan strutte i aftenens anledning. I første omgang øver filmholdet ankomstscenen uden for Augustenborg Slot uden statister. Med både biler og hestevogne er timing essentiel. Når statisterne kommer på banen, skal scenen igennem øves igennem et par gange, før de begynder at optage.

- Det er et af de få øjeblikke i min karriere, som jeg er sikker på, at jeg vil kunne huske. Det var magisk. Den ene statist mere ægte end den anden. Ronnie Fridthjof, producer på I Krig og Kærlighed.

Et magisk bal En af de inviterede til ballet mandag aften er Caja Hansen. Hun er statist og har været med, siden de første optagelser i Havnbjerg. Når hun kigger tilbage, er hun ikke i tvivl om, hvad der har gjort mest indtryk. - Det var balscenen, vi optog i går. Det var så romantisk, hvordan de dansede rundt, og der følte jeg, at jeg var en del af historien og ikke bare i gang med at optage en scene, siger Caja Hansen. Hun er klædt i en lang, sort kjole og et udsmykket hårbånd, der er trukket lidt ned i panden. Et kostume som er en balscene fra 1918 værdig, men det er lidt af et tilfælde, at det er Caja Hansen, der er klædt i det. - Jeg blev opfordret til at gå til casting af en, jeg kender. Faktisk som en 'dare', men så blev jeg valgt, siger hun. Balscenen er ikke kun en favorit hos Caja. Også producer Ronnie Fridthjof var betaget, da han så den blive indspillet. - Det er et af de få øjeblikke i min karriere, som jeg er sikker på, at jeg vil kunne huske. Det var magisk. Den ene statist mere ægte end den anden, siger Ronnie Fridthjof.