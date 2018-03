Film tænder lys i kasernen

Værkstedsbygningen på den tidligere Sønderborg Kaserne er blevet omdannet til et filmstudie. Her ses bagsiden af møllehuset, som er bygget op i bygningen. Foto: Timo Battefeld

Fridthjof Film har omdannet den tidligere kasernes værkstedsbygning til filmstudie. Her optages studiescener over fem dage frem til søndag.

Sønderborg: I den minimalistiske stue står der træmøbler, en brændeovn og en kurv med strikketøj. På et bord står et sort-hvid billede med en lille familie foran en mølle. I gangen hænger tørrede urter, og i køkkenet er der små krukker og store gryder. Filmselskabet Fridthjof Film har bygget det lille møllerhus op i værkstedsbygningen på den tidligere kaserne i Sønderborg. Huset med soveværelse, stue, køkken og børneværelse skal forestille møllerhuset til Havnbjerg Mølle. Her optages de indendørs scener til storfilmen I Krig & Kærlighed. Indtil nu har Fridthjof Film optaget ude i landskabet på Als og ved Tønder. - Det er en meget stor og meget teknisk iscenesættelse af et stykke virkelighed for 100 år siden. Nu er vi inde i et studie, og det giver andre arbejdsbetingelser, end når vi er i vorherres filmstudie udenfor. Alt, hvad vi laver her, er skabt af os selv. Her får vi ingen gaver. Vi skal hele tiden tænke på, hvornår vi er på døgnet i filmen i forhold til lys og skygger, siger instruktør Kasper Torsting, der har skrevet manuskriptet til filmen sammen med producer Ronnie Fridthjof.

Fakta Et filmhold på 50 mand har arbejdet i filmstudiet på den tidligere kaserne denne uge. Optagelserne fortsætter ved Augustenborg Slot næste uge. Inden påske bliver der en optagedag på havnen i Sønderborg. Filmen har gallapremiere i Sønderborg den 11. november i år.

Som et laboratorium Det lille hus er bygget op midt i en stor hal, hvor der er sat store metalrigs op i loftet til for eksempel lys, som kan sænkes op og ned. Der bliver filmet fem dage i studiet i denne uge. Denne dag er det skuespillerne Tom Wlaschiha, Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster og Natalie Madueño - og den lokale dreng Axel Homann - der er på settet. For instruktøren er der stor forskel på at arbejde i et studie i forhold til de udendørs optagelser. - Det fascinerende i et studie er, at vi kan tage karaktererne under mikroskop. Det er som et laboratorium, hvor vi laver et studie under kontrollerede forhold. Her kan vi udfolde karakternes sider i forhold til udenfor, fordi vi er i et lukket rum, siger Kasper Torsting. Filmen handler om soldaten Esben, som flygter fra 1. Verdenskrig. Han kommer til at leve i skjul på sit eget loft, mens en tysk officer har overtaget den mandlige rolle i huset sammen med Esbens kone og barn. Ovenpå huset i værkstedsbygningen er der bygget et loft, hvor holdet kan filme optagelser gennem loftgulvet og ned i huset. Scenerne med soldaten Esben på loftet er filmet i det rigtige hus ved siden af Havnbjerg Mølle.