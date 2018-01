Et hus til nysgerrighed og fordybelse

Sønderborg: Dinosaurer står side om side med bøgerne i børnebiblioteket.

Fem-årige Philip og tre-årige Merle leger med store byggeklodser i midten af biblioteket, som ligger i bunden af det tidligere Ewers Pakhus. Børnene besøger biblioteket sammen med deres mor og mormor, som bor lige i nærheden.

- Det er et dejligt sted at være, og vi har nemt ved at komme herhen. Jeg er sikker på, at det nok skal blive populært at komme her. Det er dejligt, at der sker så meget nyt i Sønderborg, siger mormor Connie Nissen.

Bibliotekar Ruth Viborg Kruse er ved at sætte bøger om fastelavn op på hylden med aktuelle emner.

- Biblioteket er et hit! Her kommer folk, der kan fortælle deres børn, at bedstefar arbejdede i pakhuset. Det er tradition og fornyelse, som mødes og giver mening. Der kommer også mange flere mænd i børnebiblioteket. Vi tror, det er fordi, det nye børnebiblioteket er lidt mere maskulint, og man kan købe en kop kaffe i cafeen og tage med herind. Det er det man kalder chill out, smiler Ruth Viborg Kruse.