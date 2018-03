En sang for et fristed i livet

- Det har givet mig et fristed, hvor man ikke føler sig anderledes. Der bliver åbnet op for emner, som jeg ikke snakker om med almindelige venner, fordi de ikke har oplevet de samme ting, siger Louise Dinesen, der er 26 år og fra Skovby.

Det er Projekt Netværket, som står bag. Projekt Netværket blev skabt for tre år siden af satspuljemidler for 3,7 millioner kroner. Projektet har lavet netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge i hele Sønderjylland samt i Skanderborg. Tilbuddet er for de 11-29-årige, og grupperne mødes hver 14. dag.

Sønderborg: Der er stærk kaffe, energidrikke og chips på bordet. Der bliver grinet højt hen over bordet. Otte unge, som alle har været anbragt i løbet af deres barndom, er ved at indspille en sang om deres fortid, nutid og fremtid. Der sker hos produktionsselskabet Blue Donkey Production i Sønderborg, som også laver en lille dokumentarfilm om de unge.

- Når man er 11 år og anbragt, så er man anderledes. Jeg ville gerne have haft nogle at mødes med som barn, siger Maria Jensen.

- Jeg har aldrig snakket om, at jeg har været anbragt. Men sammen med de andre så bliver der åbnet op for nogle ting derinde. Og så snart man åbner op for det, så bliver der også åbnet op for andre ting. Også ting, jeg ikke vidste, var derinde, siger Elin Erdland, der er 23 år og fra Bolderslev.

De unge er glade for tilbuddet om at mødes med andre unge, som også har været anbragt som børn.

Fokus på mig

Sangprojektet har givet mulighed for, at de unge kunne mødes på tværs af netværksgrupperne i Sønderjylland.

- Det har været hyggeligt. Der har været fis og ballede i stedet for alt for meget seriøsitet. Der har været fokus på mig, og det har været rart at kunne lægge mand, børn og hus lidt til side og gøre, hvad jeg har lyst til. Når jeg kommer hjem, så er humøret højt, siger Louise Dinesen, der har to små børn.

For projektleder Marianne List er det vigtigt, at netværksgrupperne laver andre ting end at mødes til samtaler. De unge har blandt andet været på weekendtur sammen, og børnegrupperne har lavet en video sammen.

- Det er en god måde at udtrykke sig på. Det er en god process. Det giver også noget fællesskab og mulighed for de unge at mødes med dem fra de andre kommuner, siger Marianne List.