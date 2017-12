De kongelige til brandmandstræf, begravelse og spejderlejr

Sønderborg: De kongelige er de sidste tre år blevet meget synlige i Sønderborg Kommune. Ud over en sommerferie på fem-seks uger på Gråsten Slot, deltager repræsentanter fra kongefamilien i omkring ti officielle arrangementer i Sønderborg Kommune hvert år. I 2017 blev det dog til lidt færre officielle optrædener.

Den 25. maj var prins Joachim og prinsesse Marie i Sønderborg for at åbne Sternfahrt, som er et træf for europæiske brandmænd og redningsfolk. Det var prinsesse Marie, som stod for den officielle åbning på Sønderborg Havn. Efter åbningen var det royale par på Ringriderpladsen for at se veteranbiler- og brandbiler.

- Man bringer nogle historiske brandkøretøjer op. Det er jo lige dele at vise udviklingen, men det er jo også hyggeligt, at de kan gå rundt og nørkle med det her. Det er sikkert gamle chauffører på brandbilerne selv, der har stået og pillet, skruet og poleret. Det, synes jeg, er lige i ånden, lød det fra prins Joachim.

Han var også på Als i marts, da han sammen med kronprins Frederik deltog som kongehusets repræsentanter ved Bitten Clausens begravelse fra Havnbjerg Kirke den 12. marts. I slutningen af juni var det prins Henrik, som kom til Als med kongeskibet. Her overværede han kapsejladsen Dyvig 12mR Regatta. Desuden holdt han en reception for de deltagende bådes skippere.