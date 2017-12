Brinck er kommet i volley'ens Hall of Fame

42-årige Jeppe Brinck, der er opvokset i Sønderborg, er blevet optaget i Volleyball Danmarks Hall of Fame.

- Det er en fed sport fordi, jo bedre man bliver, jo sjovere er det. Alle har prøvet at spille volleyball i skolen. De fleste stopper der. Men jo bedre du bliver, jo flere facetter er der i spillet. Man udvikler sig, og der opstår detaljer, som man eller ikke ser, siger Jeppe Brinck.

Familien Brinck boede i 90'erne i en lærerbolig ved idrætshøjskolen. Jeppe Brinck og hans søster blev gode til volleyball. Jeppe var faktisk også god til basketball og var med til et par udtagninger til basketlandsholdet. Men han valgte volleyball.

- Det er jeg stolt over, selvom volleyball ikke er den mest eksponerede sport. Det er en stor ære i den verden, og det er stort at blive en del af det, siger Jeppe Brinck, der er hjemme på juleferie ved faderen i Høruphav.

Sønderborg: Når der er volleyball-stævner rundt om i landets haller, så kan man ofte møde en spiller med navnet Brinck på ryggen. Det begyndte i 80'erne, hvor Jens Brinck var lærer på Sønderborg Idrætshøjskole. Hans interesse for volleyball fik børnene Jeppe og Marieke ind i volley-verdenen. I dag er det Jens Brincks børnebørn, som er aktive i volleyball. Jeppe Brinck fik som ung succes som volleyball-spiller, og midt i december i år blev han hædret af Volleyball Danmark for sin indsats for sporten. Han blev optaget i dansk volleyballs Hall og Fame under festen Dansk Volleyball Galla 2017.

Læste statskundskab i København og er i dag økonomichef i Rigspolitiet. Er gift og har to piger på 11 og 14 år. Familien bor i Værløse.

Mange mesterskaber

Han var aktiv volleyball-spiller fra 1984, hvor han spillede i Sønderborg. Efter gymnasietiden på Alssundgymnasiet flyttede han til Holte for at spille for klubben Farum-Holte.

- Jeg var med i Holtes storhedstid. Klubben spillede 200 kampe i træk mod danske hold uden at tabe. Der var jeg med de sidste par år af den æra, fortæller Jeppe Brinck.

Med klubben vandt han fire danske mesterskaber og fem pokaltitler samt spillede 33 europæiske kampe, herunder Champions League. Han repræsenterede det danske landshold i 168 kampe over en syvårig periode, blandt andet som anfører i 2000, hvor Danmark vandt Spring Cup. Han blev kåret til årets kantangriber i 1998 og 2001.

Hans højde på 1 meter og 97 centimeter hjalp også, selvom han på det danske landshold blev kaldt 'en af de små teknikere'. Han var også udlandsprofessionel i en periode i 1. FC Schüttorf i Tyskland.

Jeppe Brinck var aktiv volleyballspiller indtil 2011. I dag er han træner for sin ene datters volleyballhold. Holdet vandt DM for U14 i 2017. Den ældste datter er med på ungdomslandsholdet og har været med til EM i Bulgarien.

- Jeg synes, jeg har noget at bidrage med, så det er dejligt, at min datter spiller volleyball i stedet for svømning eller ridning. Det er dejligt, hun dyrker en sport, hvor jeg har erfaring, siger Jeppe Brinck, som træner holdet tre gange i ugen.