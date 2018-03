Borgmester i krig og kærlighed

Augustenborg: - Hold nu op for et set-up.

Det var borgmester Erik Lauritzens (S) reaktion til optagelserne foran Augustenborg Slot tirsdag aften. Filmholdets set-up involverede hestevogne, en kran med kamera og statister i lange baner.

- Vi har lige fået at vide, at alt det her kun bliver til ti sekunder i filmen, og det er jo helt vildt. Det er fantastisk at opleve, sagde Erik Lauritzen.

Han havde taget sin kone, Bente Lauritzen, med, og på skærmene i instruktørens telt kunne de se scenen udfolde sig. Jakkerne var lynet godt op i aftenkulden, og den varme kaffe blev taget godt imod. Producer Ronnie Fridthjof kom også forbi for at byde borgmesteren og hans hustru velkommen på settet, ligesom de bød ham velkommen for et år siden, da filmen stadig var i sit tidlige stadie.

- Jeg har følt mig meget velkommen her og mærket en fælles gejst omkring filmen. Jeg tror heller ikke, at det har skadet, at borgmesteren har støttet op om den, sagde Ronnie Fridthjof.