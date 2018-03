Boldfabrik er flyttet ind i Universe

- Det er mega fedt. Man kan så mange ting med bolde, siger hun uden at flytte øjnene fra skærmen.

De besøgende i Ball Factory skal flytte, forme, gribe og skyde sig igennem en lang række aktiviteter med bolde. Fabrikken er inddelt i fem zoner, og hver zone har sine egne udfordringer, der giver et indblik i teknologiens og fabrikkens rejse fra fortid til fremtid.

- Hvis jeg skulle give det en karakter, ville det få maksimum, fordi man kan lege med bolde og venner her, siger Mikkel Christiansen.

3. klasse fra Svenstrup Friskole er på besøg i Universe for at teste oplevelsesparkens nye attraktion Ball Factory. Boldfabrikken ligger der, hvor Pixiline-land tidligere lå. Det er et 500 kvadratmeter indendørs aktivitetsområde, der fortæller om udviklingen på fabrikken fra manuel styring til digital fabrikation. Det sker igennem legende og interaktive opstillinger, hvor man leger med bolde, der viser principperne.

- Jeg elsker det, udbryder han med et stort smil.

- Det er et meget innovativt legerum. Den første zone handle rom iværksætteri og at få en idé. Man leger på kryds og tværs og bygger noget sammen, siger Bo Thørring Kulmbach, der er projektleder.

- Ball Factory er en hyldest til fabrikken. Her har vi skabt en sted for hele familien, hvor der er plads til leg tematiseret i fabrikssammenhæng, siger Torben Kylling Petersen, der er administrerende direktør.

Flere åbningsdage

Denne sæson har Universe 33 flere åbningsdage i forhold til sidste sæson, hvor parken havde rekordmange gæster. Nemlig 110.000 besøgende.

- Vi forventer endnu flere gæster denne sæson. Med flere åbningsdage regner vi med, at det bliver nemmere for turistaktørerne at trække folk til, når vi har mere åbent, siger Torben Kylling Petersen.

Foran den nye boldfabrik kommer der forskellige haverum med blandt andet en hortensiahave, en blomsterhave og et stort insektbo. Blomsterhaven vandt bronze ved Cph Garden Awards 2017. Haven flyttes til Nordals og bliver cirka 52 kvadratmeter med blomster og stauder, der er valgt for at tiltrække insekter og fugle.

En anden stor nyhed bliver udvidelsen af virtual reality-området med verdens første virtuelle paraglider. Man bliver spændt op i en paraglider med vr-briller på. Og så skal man styre paraglideren, mens man hænger i luften.

Universe åbner lørdag den 24. marts klokken 10.00, hvor der skydes en boldkanon med 500 bolde af. I 100 bolde er der en præmie til de heldige.