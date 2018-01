Babyer og badeænder i det varme vand

Hver søndag bliver varmtvandsbassinet på Gigthospitalet i Gråsten fyldt med babyer og forældre.

Gråsten: Malte på fire måneder ligger trygt og plasker i det varme vand på Gråsten Gigthospital. Hans far, Kenneth, holder ham under maven, mens mor kigger på fra bassinkanten. - Giv ham mere fart på. Jo mere fart, jo mere bevæger han sig, siger instruktør Ida Moos. Kenneth fører Malte hurtigere gennem vandt, og Malte begynder ivrigt at sparke med benene. Hver søndag er der babysvømning på Gigthospitalet. Det er Rinkenæs Svømmeforening, som står bag. Holdene er populære, og de er altid booket helt ud. Syv babyer og mødre eller fædre kan plaske rundt i bassinet i 20 minutter ad gangen. Fem hold er i vandet i løbet af eftermiddagen. Det er dog foreløbig sidste sæson, for foreningen kan ikke bruge bassinet fra sommeren 2018. Gigthospitalet flytter nemlig til Sønderborg. Fremtiden for bygningen er endnu ikke afgjort. Vibeke Møller er mor til Malte. Maltes storesøster på 2,5 år har også gået til babysvømning i Gråsten. Malte er allerede i gang med sin anden sæson babysvømning. Han begyndte, da han var fem uger gammel. - Vi går til babysvømning på grund af motorikken. Det er med til at styrke deres krop. De udvikler sig lige fra starten i stedet for at ligge fladt på gulvet. Man kan gå til så meget forskelligt med babyer, men babysvømning er helt klart min anbefaling. Det foregår på børnenes præmisser, og der er ingen stress. Hvis man kommer for sent, fordi baby ville have mad, så gør det ikke noget, siger Vibeke Møller, mens far og søn griner i vandet. Vibeke vil være ked af det, hvis tilbuddet om babysvømning stopper. Familien kører fra Tandslet til Gråsten for at svømme om søndagen. - Det ville være synd, hvis andre mødre ikke kan benytte det her tilbud. Vi vil gerne fortsætte i Sønderborg, hvis det flytter, siger Vibeke Møller. Når Malte bliver ti måneder, vil familien gå til familiesvømning sammen.

Børnene får trænet motorikken. Det er bare max på udviklingen. Og så slapper børnene af i vandet. Det er en helt anden oplevelse end at ligge i et badekar derhjemme. Ida Moos, instruktør.

Børnenes præmisser Holdet begynder og slutter med en lille sang i vandet. Hvis et barn begynder at klynke, er instruktør Ida Moos hurtig til at hjælpe med at få barnet på ret kurs igen. Helle Lund Lorenzen kører også fra Tandslet hver søndag for at gå til svømning med sin søn, Christian på syv måneder. - Det er sjovt, og det er godt for motorikken. Og så er det stille og roligt. Det foregår på hans præmisser, siger Helle Lund Lorensen. Lise Christensen fra Broager har sin søn Frederik på seks måneder med. - Det er godt for motorikken og hans sanseoplevelser. Han kan godt lide det, og jo ældre han bliver, jo mere bliver der koblet på. Jeg håber ikke, at tilbuddet stopper, siger Lise Christensen.