En tidligere producer af tre Star Wars film samt en kendt tv-stjerne er i disse dage en del af filmholdet på filmen I Krig & Kærlighed i Havnbjerg.

Havnbjerg: En kran med en kameramand hæver sig over Havnbjerg Mølle. En stor flok mennesker står i det sumpede græs omkring møllen. Skuespiller Sebastian Jessen er pakket ind i en stor, blå dynejakke, som skjuler hans gammeldags tøj. Hele filmholdet venter på, at kranen kommer på plads, så scenen med Sebastian Jessen kan blive optaget. Fridthjof Film har optaget scener til 1. Verdenskrigs-filmen I Krig & Kærlighed på Als i en uge. Første optagedag foregik ved Taksensand Fyr i Nørreskoven, og siden mandag har det 60 mand store hold lavet scener ved Havnbjerg Mølle og Havnbjerg Kirke. I sognehuset ved siden af er der varm kaffe, frugt og frokost til filmholdet. Her bliver talt dansk, tysk og engelsk, for folk fra andre lande er en del af holdet. Denne dag har filmholdet besøg af Rick McCallum, som er co-producer på den danske storfilm. 67-årige Rick McCallum er amerikaner og bor i Tjekkiet. I hans lange karriere som producer har han blandt andet været producer på tre Star Wars film, The Phantom Menace, Attack of the Clones og Revenge of the Sith. Rick McCallum er imponeret over de talenter, der findes i den danske filmbranche. - Der er så meget talent i forhold til størrelsen på landet. Det gælder for eksempel skuespillere, kamerahold og kostumehold. I har også en regering, der støtter filmindustrien. Det er verdensklasse, siger Rick McCallum. Han har kendt producer Ronnie Fridthjof i 20 år. Det var Ronnie Fridthjof, der sendte manuskriptet til den amerikanske producer. Rick McCallum sagde ja med det samme, han havde læst manuskriptet. - Det er så spændende endelig at være her og være en del af denne udfordring. Det betyder meget for mig at være med til at lave en film om 1. Verdenskrigs betydning for mennesker. Jeg er meget taknemmelig for denne mulighed, og det er en ære at være en del af det, siger Rick McCallum.

I Krig & Kærlighed Blandt skuespillerne er Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Thure Lindhardt og Ulrich Thomsen.

Filmen er inspireret af romanen Knacker, som er skrevet af forfatter Karsten Skov, som bor i Sønderborg Kommune.

Filmen har et budget på 42,5 millioner kroner, og den har biografpremiere den 15. november 2018.

Varme i støvlerne Rick McCallum har de senere år arbejdet i Europa og Australien. Han er vant til at arbejde på filmset og har medbragt elektriske varmere, som varmer fødderne i begge hans støvler. Temperaturen kan han styre med en app på telefonen. - Filmen handler om, hvad der sker for mennesker, som må lave store ofre på grund af krigen. De skal lave nogle moralske valg for at beskytte deres børn. Filmen handler ikke så meget om selve krigen, men om hvordan den påvirker mennesker, siger han. For producer Ronnie Fridthjof har det stor betydning for filmen, at den amerikanske producer er inde over. - Jeg har lært mange ting af Rick. I Danmark er billigt lig med godt. Billigt kan være godt, men når man skal lave en episk film, så er det værd at bruge ekstra penge på detaljerne. For eksempel har vi et stort lyshold, som i lange perioder ikke har noget at lave. Men hvis vejret pludselig skifter, kan de lave det rigtige lys. På normale filmproduktioner ville man bare acceptere, at lyset havde ændret sig. Rick har på den måde været med til at bygge et episk drama op, siger Ronnie Fridthjof.