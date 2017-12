Alli gennem 100 år

Op til jul skulle der slagtes, og der blev brugt en hel uge på at salte, ryge og fylde krukker med frikadeller, som blev dækket med sky og fedt. Der blev også fyldt en hel mejerispand med knepkager og pebernødder. Når der skulle vaskes, brugte kvinderne tre dage i vaskekammeret. Der blev tændt ild under gruekedlen, og der blev brugt vaskebrætter.

- Vi skulle op klokken 5 om morgenen for at malke køerne ude på marken. Vi gik med en gammel vogn med tre transportjunger. Når vi kom hjem, skulle vi gøre morgenmaden klar, fortæller Alli Iskov.

- Folk måtte jo ikke vide det. Det var ikke noget, man talte om, og jeg fik det først at vide som voksen ved en tilfældighed, fortæller Alvine, som er blevet kaldt Alli stort set hele sit liv.

Nordborg: Mens Første Verdenskrig stadig rasede hen over Europa, blev Alvine Iskov født en januardag i Kiel. Det var den 8. januar 1918. Senere på året - den 11. november - sluttede Første Verdenskrig. To år senere blev Sønderjylland stemt hjem til Danmark.

Allies mor var Anne Christine Nielsen, som blev gift med Nis Christian Mortensen. Gården på Færgevej havde 45 tønder land, og der var en pige, to karle, 30 køer, 20 ungkreaturer samt høns.

I begyndelsen af 80'erne solgte Alli og Niels gården i Hardeshøj for at flytte i hus i Nordborg. Niels var blevet syg med kræft, og han døde i 1986.

Ægteparret oplevede både økonomiske op- og nedture. På et tidspunkt lagde parret produktionen om fra køer og svin til jordbær og fik succes med det. Der blev også produceret grøntsager som hvidkål og porrer, og fra gårdbutikken blev der både solgt friske varer og grønlangkål, som Alli havde lavet i køkkenet.

Hun var medhjælpende hustru og hjalp med alt fra malkning til høst. Når kvinderne skule hjælpe i marken, blev børnene placeret i i et stort kar. Så der var styr på dem. Bedsteforældrene i aftægten hjalp også med at passe børnene.

- Nordals var helt anderledes dengang. Det var meget gammeldags. Når vi skulle ind til Nordborg for at handle, så var vi væk en hel dag. Vi tog hestevognen derind og handlede alt det, vi skulle bruge, når vi nu endelig var i Nordborg, siger Alli Iskov.

- De var strenge. Schumann hev i ørerne. Engang hev han så hårdt i min søsters øre, at det var ved at ryge af, siger Alli Iskov.

Aktiv pensionist

Alli Iskov begyndte som enke at rejse rundt i verden. Det begyndte med en rejse til Litauen, og en af de sidste rejser var til Tyrkiet. Især Østrig var et yndet rejsemål for Alli Iskov. Tre-fire gange i året var hun afsted.

- Jeg har ikke noget at fortryde. Jeg har bestemt haft et godt liv. Jeg elskede at rejse, siger Alli Iskov.

Hun holder meget af at være sammen med andre mennesker. I sin aktive pensionisttilværelse gik hun også til lottospil tre-fire gange i ugen samt tog med spritbåden.

Den rejselystne kvinde har haft to faste holdepunkter i sit liv. JydskeVestkysten og Venstre. Siden Alli var otte år, blev der i hjemmet holdt aviserne Hejmdal, siden Jydske Tidende og til sidst JydskeVestkysten. Venstre har hun stemt på, siden hun var 18 år.

- De to ting har jeg altid holdt mig til, smiler Alli Iskov, som også stemte ved kommunalvalget i november.

Da Alli Iskov som 94-årig fik problemer med benene, flyttede hun fra sin bolig i Storegade til Tangshave Bo- og Aktivitetscenter.

- Jeg har alle dage klaret mig selv. Så det var en stor forandring, men de gør deres bedste, siger Alli Iskov.