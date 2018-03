1864-center vil udvide for 110 millioner

Historiecenter Dybbøl Banke ønsker at have helårsåbent samt at udvide centret med flere oplevelsesrum under jorden.

Dybbøl: Siden 1992 har Historiecenter Dybbøl Banke fortalt historien om krigen i 1864 på toppen af banken, hvor det skete. Nu ønsker museumsinspektør Bjørn Østergaard at styrke fortællingen om 1864.

Det skal ske med en udvidelse af centret, som centret har beskrevet i et nyt visionsoplæg.

- Vi vil gerne samle fortællingen heroppe på Dybbøl Banke. Dybbøl Mølle, landskabet og centret skal være en helstøbt fortælling. Det indebærer en udvidelse med en underjordisk bygning, så vi får flere lokaler til at understøtte den levende formidling, siger Bjørn Østergaard.

Centret kan ikke udvide på jorden på grund af den strenge Dybbøl-fredning. Under jorden skal der blandet andet være en større sal, hvor der kan være kulturarrangementer og skiftende udstillinger. Et oplevelsesrum hvor man med digital teknologi vil fortælle om for eksempel bombardementet af Sønderborg By. Der er ønske om at sætte en glasfacade i den eksisterende bygning ud mod vejen. Da man ønsker at have helårsåbent, skal bygningen isoleres.

- Vores vision er også, at man skal kunne gå op på taget i spidsen af historiecentret og kigge ud over det nuværende landskab samt med digitale kikkerter ud over 1864-landskabet, siger Bjørn Østergaard.