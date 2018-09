Hvorfor kåres danskerne gang på gang som et af verdens lykkeligste folkefærd? Og hvordan ser lykken egentlig ud? Det er nogle af de spørgsmål, som grevinde Alexandra forsøger at finde svar på i »Mit lykkelige land«. I sin søgen rejser hun Danmark rundt, opsøger landskaber og virksomheder, besøger øboere og vinterbadere og konsulterer eksperter i blandt andet kunst, sprog og lykke. Turen er samtidig en personlig rejse i erindringen. Alexandra beskriver, hvordan det var som 31-årig i 1995 at forlade sin hidtidige tilværelse i en af verdens største byer, Hongkong, for at bosætte sig i marsken i Sønderjylland og blive en del af den kongelige familie. Vi bringer et redigeret uddrag af "Mit lykkelige land".