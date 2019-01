- Det er ikke nok at spille de rigtige toner. Som solist skal man turde tage chancer og være lidt entertainer, men jeg har det også fint med at være nede i pyramiden i Sønderjyllands Symfoniorkester og mærke, man er en del af noget stort. I dag har lysten til at lytte til levende musik trange kår, men det giver en samhørighed. Foto: Claus Thorsted