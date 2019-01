Smukt lyder det, og smukt ser det ud, når Treenighedskirkens Drengekor giver koncert ? her i Ribe Domkirke. Korets gyldne klang når også uden for landets grænser, og de årlige koncertrejser er kreative og sociale højdepunkter, hvor der også er tid til bare at hygge sig med hinanden. Foto: Chresten Bergh