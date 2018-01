Kjukken om Larsens sygdom: - Alle i bandet føler med Kim

Det er ikke kun de hundredtusinde, hvis ikke millioner af Kim Larsen-fans, der er berørt af nyheden om, at Danmarks nationalskjald har fået konstateret kræft. De fire bandmedlemmer i Kjukken er også chokerede over, at deres kaptajn og chef er ramt af så alvorlig en sygdom.

- Kim Larsen er ikke kun vores anfører. Han er en kammerat. En nær ven, som vi har fået et familiært forhold til efter at have arbejdet tæt sammen i rigtig mange år. Levet sammen i tykt og tyndt. Så det er svært at skille livsstil fra privatliv. Venskab fra forretning. Vi hænger sammen som en lille sekt. Der er mange følelser på spil, så de seneste par uger har været en hård tid for alle i bandet. Jeg er sgu oprigtig ked af det, siger Jørn Jeppesen.

Han og de tre øvrige medlemmer kan ikke gøre så meget andet end at vente på, at Kim Larsen får det så godt, at han kan overskue at vende tilbage til øvelokalet.

- Jeg har en del at se til som manager i bandet, men de tre andre kommer til at dandere den de kommende måneder. Og være omkring Kim, når han har brug for det. De kan bruge tiden på at lade op, så de kan hjælpe med at bygge Kim op igen, når han er klar til det. Lige nu famler vi alle lidt i blinde, siger Jørn Jeppesen.