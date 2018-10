Jakob Haugaard: Kim Larsen reddede mig økonomisk

- Han har været et af pejlemærkerne i min karriere de sidste 35 år. Det bliver underligt ikke at skulle præsentere ham mere. Ikke at skulle se ham mere. Ikke at skulle snakke med ham igen, siger Jacob Haugaard.

Komiker og sanger Jacob Haugaard har arbejdet sammen med Kim Larsen i mere end 35 år. Gennem job, hvor Haugaard agerede konferencier, og Kim Larsen spillede musikken. Noget, der altid glædede komikeren, for med samarbejdet fulgte altid lange filosofiske samtaler. For ham er tabet stort.

Mange mennesker er blevet rørt af Kim Larsen. Gennem musikken, hans holdninger og meninger har han lagt spor i folks hjerter og liv, der har gjort, at tabet er stort. Og specielt for de, der har arbejdet tæt sammen med ham gennem årene, fylder Kim Larsen meget i tankerne i disse dage. Det er ikke kun musikeren og sangeren, der er gået bort. Det er en kollega, der har haft indflydelse på flere danske kunstneres karrierer og i nogle tilfælde formet dem.

Taknemmelig

Tilbage i 1983 skrev Jacob Haugaard sangen "Haveje". Kim Larsen, som allerede inden da var begyndt at skrive sange til filmen "Midt om natten", kontaktede Haugaard for at høre, om han måtte indspille Haugaards sang. Fra den dag formede der sig et bånd mellem de to som kollegaer. Et bånd, der varede resten af Kim Larsens liv.

For i tiden op til "Haveje" blev indspillet, havde Jacob Haugaard stiftet en større gæld på 116.000 kroner og var lige flyttet i hus med sin kone og havde meget brug for penge. Investorene rykkede ham for pengene, som han ikke havde. Men en dag kom der en check fra Koda på 110.000 kroner. Det var penge, der var blevet tjent på rettigheder til "Haveje".

- Det var Kim Larsen, der tjente alle pengene hjem på sangen, og det reddede mig økonomisk. Og derfor er jeg ham dybt taknemmelig for, at jeg har det gode liv, jeg har i dag, fortæller Jacob Haugaard.