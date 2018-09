Fangekorets rå stemmer sang om tilgivelse i Kvaglund Kirke

Søndag var Vridsløselille Fangekor på besøg i Kvaglund Kirke, og der var mere end fuldt hus. Korsangerne fortalte undervejs om, hvad sangene betød for dem, og hvordan musikken og koret spreder glæde i en ellers hård hverdag bag tremmer.

Esbjerg: Man skulle næsten tro, det var juleaften. Søndag var der mere end fuldt hus til gudstjeneste i Kvaglund Kirke, for der var ikke siddepladser nok til alle, selvom der blev slæbt ekstra stole ind i kirkerummet fra flere sider. Det var da heller ingen helt almindelig gudtjeneste. Kirken havde nemlig fået besøg af Vridsløselille Fangekor, som optrådte i knapt en time på denne 17. søndag efter trinitatis. Størstedelen af sangene er skrevet af mændene i fangekoret, og den første sang på programmet var ingen undtagelse. - Den handler om, at nogle nærmest er prædefinerede til at ende i fængsel - eksempelvis på grund af misbrug i familien, fortæller korleder Louise Adrian, inden sangen begynder. I omkvædet synger de "I could have used a little help".

Vridsløselille Fangekor Fangekoret består af mænd, som er blevet løsladt eller stadig afsoner deres domme i de danske fængsler. Siden Vridsløselille Statsfængsel blev lukket, er korlederen taget rundt til forskellige fængsler for at synge og spille musik med de indsatte. På torsdag den 27. september udgiver Fangekoret et nyt album med 14 nye sange, og det bliver fejret med release-fest i København. Albummet hedder "Unoder", og musikken er blevet indspillet gennem de sidste tre år både inden for og uden for fængslernes mure. Det er korets femte album, siden det første blev udgivet i 2004.

Foto: Chresten Bergh Koret vækkede begejstring i hele kirken, og samtlige sange udløste store klapsalver. Foto: Chresten Bergh

Janniks vej I kirken sidder både børnefamilier, unge og ældre og lytter til de gennemtrængende, rå stemmer. I slutningen af de fleste sange klapper publikum i takt, og alle sangene udløser store klapsalver. Inden koret fortsætter med næste sang, fortæller en af sangerne, hvorfor den er vigtig for dem: - Nogle af os har gjort ting, vi ikke er så stolte af, og så må vi bede om tilgivelse. Sangen hedder "Lord, I come". Mellem sangene taler korlederen og mændene i koret på skift om, hvad sangene betyder for dem og hvorfor de har skrevet dem. Der bliver sunget om håb, had, tilgivelse, taknemmelighed, skyld, tro, fejltrin og anger. En af de sangere, der selv har skrevet sange, er Jannik. Han har også skrevet musik tidligere i sit liv, men sangen, han synger og rapper i dag, er speciel. Den hedder "Min egen vej" og handler om, hvordan han forsøger at styre uden om problemer ved at gå sin egen vej. - Efter jeg havde skrevet den sang, begyndte jeg også at gå min egen vej, siger han.

Foto: Chresten Bergh Jannik var en af de sangere i koret, som havde skrevet sin egen sang. Han rappede og sang om, at han ville holde sig fra problemer ved at gå sin egen vej. Foto: Chresten Bergh

Oh, happy day To af de sange, der søndag blev sunget i Kvaglund Kirke, holder mændene i koret særligt af. Louise Adrian præsenterer den ene og fortæller, at selvom det ikke er fedt at være i fængsel, er der alligevel lyspunkter - sangen her er et af dem. Boris giver hende ret, inden han synger for på "Oh, Happy Day" og giver den hele armen. Da det sidste nummer er sunget, stiller en af mændene i Fangekoret sig op og afslutter den lille koncert til gudstjenesten: - Vi vil sige tak til Louise. Hvis det ikke var for hende, havde vi ikke været de mennesker, vi er i dag.

Foto: Chresten Bergh Nogle af mændene i Vridsløselille Fangekor er stadig ved at afsone domme - med lange mellemrum kan de få lov til at komme ud i nogle timer for at give koncert med koret. Foto: Chresten Bergh