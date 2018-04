Cirkus-anmeldelse: Kusine og fætter funkler

Kolding: Danmarks yngste cirkus er pudsigt nok også det landsdækkende cirkus, som mest markant markerer, at det i år er 250 år siden, at Sir Philip Astley opfandt manegen og dermed skabte verdens første cirkus. Sir Philip Astley fik ideen til den runde manege, fordi han efter syvårskrigen levede af at lave shows med de heste, der havde deltaget i krigen, og deres dygtige ryttere og trænere - og han indså, at publikum bedre kunne følge med, når det foregik i en cirkel frem for på en lang lige strækning. Siden supplerede han hesteopvisningerne med optræden af markedsgøglere - for at skabe lidt variation i forestillingen. Verdens første cirkus var skabt, og verden over har andre i et kvart årtusinde kopieret hans idé.

Ikke blot begynder Cirkus Trapez' forestilling i år med en video, der fortæller om Sir Philip Asley og baggrunden for, at han skabte verdens første cirkus. Forestillingens første nummer er en hestedressur, som går over i en gammeldags gøgler-entré, der blandt andet byder på Den skæggede Dame, siamesiske tvillinger og en ildsluger. Og for at fuldføre markeringen er alle forestillingen igennem klædte i tøj, der hørte en anden tid til.