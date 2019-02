"To make art or not to make art". At lave kunst eller ikke lave kunst. Det er blevet mottoet for keramiker Randi Platz i Malt ved Vejen, der har lavet sin private omskrivning af William Shakespeares berømte replik, som han lægger i munden på Hamlet, mens han kigger på et kranie: "To be og not to be".

Hun er et eftertænksomt menneske, der midt i sin talentfulde og dygtige kunstneriske udfoldelse også tænker over dybere temaer som menneskets forgængelighed. Derfor ser man i udstillingen i hendes atelier overraskende flere keramiske kranier. Et af dem har en banan i munden, hvor hendes motto er påmalet.

Randi Platz er uddannet som keramisk formgiver på Kunsthåndværkerskolen i Kolding (det hed Designskolen dengang) i 1980 til 1985. Keramik er jo grundlæggende et håndværk, men hos Randi Platz fylder den kunstnerisk kreative del rigtig meget. Hun laver for eksempel ikke stelting som kopper og tallerkener, men fantasifulde vaser, krukker, skulpturelle arbejder og designer sågar skulpturer i pap, som hun efterfølgende lader svejse i jern.

Hendes signatur, som går igen i en hel del af hendes ting, er nogle små mystiske fabeldyr. De kan ligne kamæleoner, firben eller varaner. Egentligt ser de hyggelige ud, men man skal nok alligevel være forsigtige med dem. Man ved aldrig. Nogle gange optræder de som dekoration på en krukke eller vase. Andre gange er de selvstændige værker til pynt. Fabeldyrenes oprindelse er klar. I 1986 til 1990 arbejdede Randi Platz på et keramisk værksted i Bredgade i Købehavn. Der lavede hun mange fisk, men de var ikke nemme at få til at sidde fast på emnerne. Der skulle noget til med ben. Og så blev fabeldyrene født. De har forfulgt hende lige siden - Jeg kan bare ikke blive fri for dem, siger hun. De bliver ved med at dukke op i leret. Og det er også i orden. De gør mine arbejder genkendelige, både som låg eller selvstændige arbejder. Fabeldyrene bliver af nogen kaldt RANDYR, hvor starten på hendes navn indgår.