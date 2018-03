Kløftens program er klar

HADERSLEV: Kløftens program for sommerens festival 2018 er klappet og klart.

Beach party

Festivalen finder sted i dagene den 28.-30. juni. Torsdag den 28. juni holdes der et såkaldt Beach Party, som havde premiere i 2017, hvor arrangementet blev præsenteret som en delvis studenterfest, men da der er adgang for alle, er der ingen grund til at kalde det en særlig studenterfest, mener Erik Kock.

Arrangørerne har ikke spekuleret på den lockout, der lurer i horisonten og som i yderste konsekvens kan betyde, at årets studenter ikke bliver færdige med deres eksamener.

- Vi satser på, at det går i orden. Vi kan jo heller ikke stille noget op med det, konstaterer han.

Programmets større navne i år er blandt andre Mads Langer, CV Jørgensen, Jesper Binzer (D.A.D.), Go Go Berlin, Marie Key, Nelson Can, Sixzy Mizz Lizzy, Burhan G og Kato.

Slesvigske Musikkorps er som tidligere klar til at åbne lørdagens arrangement ved middagstid.

Foruden grupper og solister har en række DJ's også meldt deres ankomst, ligesom vinderen af årets Kløften Kontest får en sceneoptræden som en del af gevinsten.

Selv om programmet nu er på plads, arbejder arrangørgruppen videre med events på pladsen.