Fællesspisninger er et hit for Slotsgade-folkene

At fællesspisningerne i Streetdome er så populære, tolker foreningens formand, Jørn Mejer, som et fingerpeg i retning af, at behovet for et nyt Slotsgade 25 er til stede.

Foreningen arbejder på at etablere et nyt, bynært kulturhus i Haderslev by, og blikket er stift rettet mod bygningen i Slotsgade, der blev indviet som folkeligt kulturhus i 1982 og rummede café, mødelokaler, butik, scene og biografsal.

På generalforsamlingen, der også fandt sted i Streetdome, fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med en finansieringsplan, så foreningen bliver i stand til at købe bygningen.

Unge vil gerne flytte

Foruden SG 25 er også Haderslev Ungdomsråd interesseret i at bruge huset, og det har tidligere foreslået studentercafé i huset, og på generalforsamlingen i SG25 blev det foreslået, at medlemmerne af ungdomsrådet kan stå for en café. Herudover er det tanken, at huset kan lejes ud to-tre gange om måneden til private.

Ungdomsrådet bor nu på Bispen i ét stort lokale med meget begrænsede køkkenfaciliteter. Lokalet blev tidligere brugt af en gruppe handicappede, fordi der er kørelift, og det gav kritik, da lokalet i sin tid blev overladt til ungdomsrådet.

Regnskabet for SG 25 viser, at foreningen fik et overskud på lidt over 20.000 kroner. I alt stod foreningen for seks arrangementer, der gav indtægter på godt 43.700 kroner. I øvrigt kommer der støtte fra Kulturelt Samråd, sponsorer og kontingenter.

Jørn Mejer, Carsten Worch, Helene Pedersen og Ida Andersen blev alle genvalgt på generalforsamlingen.

SG 25 blev stiftet i august 2016, efter at et stormøde i juni, der skulle teste interessen, samlede over 100 deltagere.