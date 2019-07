Wow-Park entrer turist-rangliste med flot placering

Finderup: Der er god grund til at have armere over hovedet i Wow-Park. Ikke blot fordi det kræves, når man skal svinge rundt i træerne i forlystelsesparken, men også fordi, man har fået en flot placering på Visitdenmarks top 300-liste over mest besøgte attraktioner i 2018.

- Vi har gode dage nu her, og vi satte rekord i går med antal gæster, og det gør vi nok også i dag, siger han, da Dagbladet taler med ham onsdag, uden at han vil afsløre det præcise besøgstal.

Han roser parkens medarbejdere for at give gæsterne en god oplevelse i parken. Dog er det gode besøgstal her midt i 2019 ved at være gamle nyheder for den populære familiepark, hvor man er på vej mod nye højder.

Nyt guldmærkat

Et alfa og omega for parkens succes er gode anmeldelser fra gæsterne. Det er blevet nemmere end nogensinde at give én til fem stjerner på Tripadvisor, Golittle, Facebook eller Google, og mange folk tjekker anmeldelserne, før de beslutter sig for at besøge et sted.

- Det betyder meget for os med konsistent gode anmeldelser. Danskerne har i flere år været gode til at anmelde os, men nu er tyskerne også begyndt at bruge det mere, siger Jacob Hindhede.

Jo bedre anmeldelser, et sted får, jo højere vil det befinde sig på diverse lister på internettet og dermed skabe mere synlighed. Og det skal Wow Park nok få en del af, for i år modtog forlystelsesparken nemlig Tripadvisors Udmærkelsescertifikat, som kun de allerbedst brugeranmeldte attraktioner opnår.