Vinder af JydskeVestkystens Kulturpris 2019: Sang åbner nye døre

Prisvinder: I en digital tid leverer Treenighedskirkens Drengekor ægte, levende musik, der rører på tværs af samfundsskel. Udfordringer og fællesskab holder alle til ilden.

Lige som det går allerbedst, knækker stemmen. Den blide røst bliver til en brummen. Stemmen går i overgang. Det er et problem i ethvert drengekor - også i Treenighedskirkens Drengekor fra Esbjerg. Men vinderen af JydskeVestkystens kulturpris 2019 formår at få både høje, dybe og pubertære stemmer til at føle sig som en del af noget større. Og det syngende sammenhold vender adskillige tilbage til, når stemmen efter teenagetiden er på plads i sit nye leje. Begejstringen for at synge i kor er nemlig ikke bare en overgang. Den er varig. Et eksempel er korets formand, arkitekt Knud Erik Nordby, der har sunget i koret i 52 år: - Vi har et fælleskab, fordi vi har fælles interesser, fælles opgaver og fælles mål. Det er fantastisk, at mennesker med så stor aldersspredning kan have det så godt sammen. I flokken af drenge ned til otte år og op til 70+, er han selv 60+ og har indført en årlig test af sidstnævnte gruppe. I den unge ende er der optagelsesprøve til koret, og nu altså også en aldersprøve, så man ikke kan få lov at blive hængende, hvis man er en hyggefis, der ikke vil erkende, at stemmen er blevet grov og usmidig.

Det bedste er sammenholdet. At vide, at alle bakker op. Kormedlem Anders Skovgaard Rousing, 15 år

Kor i bevægelse Treenighedskirkens Drengekor, Esbjerg, har ca. 45 medlemmer, men koret er hele tiden i bevægelse, fordi drengenes stemme går i overgang, og nogle flytter fra byen for at studere. Koret har indspillet en lang række cd'er og optrådt som musikalske ambassadører på tv, i radioudsendelser og ved koncerter i ind- og udland. Dirigent siden 1989/1990 er Lone Gislinge.

Foto: Chresten Bergh I Treenighedskirkens Drengekor får medlemmerne en musikalsk grunduddannelse ? og publikum får store oplevelser med det smukt klingende kor under ledelse af Lone Gislinge. Foto: Chresten Bergh

Altid nye mål Med til at holde niveauet i drenge- og mandskoret er også de løbende udfordringer, så nakkehårene rejser sig hos publikum, når "Lysets engel går med glans", og ingen er matte i sokkerne under en energisk spiritual. Her i 2019 skal koret som sædvanlig have et alsidigt program klar til den årlige koncertrejse, hvis destination endnu er en hemmelighed. Og så vil en del af året blive brugt på at indøve et stort værk, som skal uropføres i april i 100-året for Genforeningen i 2020. Med Bent Nørgaard som tekstforfatter og Line Tjørnhøj som komponist bliver det et ambitiøst samarbejde mellem Esbjerg Ensemble, Treenighedskirkens Drengekor og Konservatoriets Pigekor, som udover Esbjerg vil kunne opleves i Flensborg, København og Aarhus. Leder af begge kor er docent i hørelære ved Syddansk Musikkonservatorium, Lone Gislinge, og de er udvalgt til talentpleje under Esbjerg Sangakademi. Dirigenten ser de små med englerøsterne vokse på flere måder: - Jeg møder drenge fra alle mulige slags familier, og jeg oplever, at de får forløst ét eller andet. Min holdning er, at vi skal synge rigtig meget forskelligt og åbne nogle døre, de ikke vidste eksisterede. Drengene taler ikke så meget om musikken, men der må godt være flotte, høje toner, og det må godt gå lidt hurtigt.

JydskeVestkystens kulturpris Prisen gives for en indsats, der er i pagt med de bedste folkeligt-kulturelle traditioner i avisens udgivelsesområde. Det skal forstås så bredt, at al kunstnerisk udfoldelse udført af amatører eller professionelle kan komme på tale som vinder.Prisen kan gives både til enkeltpersoner og til institutioner/foreninger, til såvel en udøvende kunstner som til en kreds af borgere, der tegner en del af det kulturelle billede på deres egn.

Foto: Chresten Bergh Treenighedskirkens Drengekor leverer musik, der rører på tværs af samfundsskel. Foto: Chresten Bergh

Øje immelsale Til den ugentlige korprøve i Treenighedskirken i Esbjerg bliver der bl.a. nørdet med tekst og tempo. Når man bare er en bette knejt, kan man kløjs i "kvide" og "klingrende frost", og der kan smutte nogle h'er, så nogle synger "øje immelsale" i stedet for "høje himmelsale". - Nu skal det virkelig være lyst og venligt og smukt, opfordrer Lone Gislinge - og kvitterer med et "Jaaah, drenge, I gør det smaddergodt!", da det hele samler sig i et flot udtryk. Bag det, der lyder let og ubesværet, ligger en mangeårig skoling. Fra København kommer jævnligt sangpædagog Marianne Karlberg og underviser i solosang. Drengene to og to. Og mændene hver for sig, så de har styr på stemmens virkemidler, når de skal smelte sammen.

Foto: Chresten Bergh JydskeVestkystens kulturprisen gives for en indsats, der er i pagt med de bedste folkeligt-kulturelle traditioner i avisens udgivelsesområde. I år vandt Treenighedskirkens drengekor. Foto: Chresten Bergh

Fuld af energi Udfordringerne i sådan et kor begrænser sig ikke til, at stemmen går i overgang, og at nogle af drengene kommer tilbage fra en koncertrejse med én sko og ingen butterfly. Vibeke Rousing er forælder til to kormedlemmer, synger efter sigende selv som "et kosteskaft" og har oplevet skepsis fra sine nærmeste: - Mine søskende har sagt: "Hvad er det dog, du byder dine børn?! Er du klar over, hvor meget der bliver krævet?" Men mine børn har elsket det. Den ene, Anders Skovgaard Rousing på 15 år, forklarer selv: - Jeg startede, fordi min storebror var i koret, og når han kom hjem fra korprøve, var han fuld af energi, og han havde nogle rigtig gode venner i koret. Og det er sjovt. Det er rigtig, rigtig fedt at synge og skabe bånd sammen med andre, der også synes, det er rigtig, rigtig fedt at synge.

Dommerne Tekstforfatter og skuespiller Leif Maibom, prisvinder 2018Henrik S. Dahlmann, formand Højt til Himlen, prisvinder 2016



(stedfortræder for digter Jens Rosendal, prisvinder 2017)



Forfatter Marianne Gade



Fhv. konservatorierektor Axel Momme



Teaterinstruktør Majbritt Skovbjerg



Leder af Sønderjyllands Kunstskole Thomas Lunau



Leder af spillestedet Tobakken Jan Mols Poulsen



Ansvarshavende chefredaktør Peter Orry

Foto: Chresten Bergh Treenighedskirkens Drengekor, Esbjerg, har ca. 45 medlemmer.Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh I 2018 var det tekstforfatter og skuespiller Leif Maibom, Sønderborg, der vandt JydskeVestkystens kulturpris. Foto: Chresten Bergh