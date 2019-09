Vildlaksen får sin egen konference i Skjern

Danmark er et af de få steder, hvor det går godt for den vilde laks på verdensplan - og nu bliver der dedikeret en hel dag til den populære fisk.

Skjern: Det er nok gået de flestes næse forbi, at 2019 er udråbt til internationalt vildlakseår, men det er ikke for sent at rette op på dette.

Fredag 11. oktober inviterer Dansk Laksefond og Danmarks Center for Vildlaks til konference om vildlaksens ve og vel i havet og de danske vandløb.

- Konferencen er i to dele: en hvor vi ser på, hvad har vi gjort og får lov til at klappe os selv lidt på ryggen, og en anden del, hvor vi ser på, hvad kan der ske i fremtiden, så vi kan være på forkant med udviklingen, fortæller Søren Larsen, der er fiskemester og daglig leder af Danmarks Center for Vildlaks i Skjern.