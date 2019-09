Uvejr tog overskud: Jazzfestival kommer ud med et rundt 0

- Mange var forbi på havnen i løbet af dagene, men der var for koldt til, at de ville købe noget at drikke. Det er udelukkende salget i baren, der ikke har været som forventet, forklarer Karsten Andresen.

For alle de foreninger, der har hjulpet til under festivalen, har fået de penge, der er lovet. Alle regninger er blevet betalt, inden det runde 0 er blevet nået i regnskabet.

STAUNING: Regnen stod ned i stænger for en lille måneds tid siden, da Ringkøbing Fjord Jazz Festival blev afviklet i Stauning. Da skyerne trak sig sammen over havnen, kunne arrangørerne godt regne ud, at det overskud, som de havde håbet på, ville forsvinde med vejret.

Klar til jubilæum

Til trods for vejret, så har arrangørerne ikke tabt modet. I stedet klør de på med at få stablet en ny jazzfestival på benene til næste år, hvor det er 10. gang, at der holdes jazzfestival i Stauning. Selvom der i sagens natur ikke er et overskud, som kan investeres til næste år, så skal det ikke være at mærke på jubilæumsudgaven. Lige nu er de første skitser på tegnebrættet, og det står fast, at der skal satses nogle flere penge. Umiddelbart kan det blive noget med nogle større musiknavne og nogle nye tiltag. Kun vejret er arrangørerne ikke herre over, men der er mange andre knapper, der kan skrues på.

- Vi ved, at potentialet er der, og noget af det, vi skal have undersøgt er, om vi kan gøre noget mere for synligheden. Blandt andet har vi overvejet at kontakte nogle jazzklubber, fortæller Karsten Andresen.