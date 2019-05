Udvalgsformand glæder sig over Ribes tre kulturperler

Vadehavscentret, Ribe Vikingecenter og Ribe Kunstmuseum har gjort status over det forgangne år, og det er en tilfreds formand for Kultur & Fritidsudvalget, der evaluerer de tre kulturperlers indsats for og i kommunen.

- Det er tre veldrevne kulturinstitutioner, og selvom 2018 var præget af nedgang i besøgstallet, hvilket nærmest blev en landstendens primært på grund af den hede og lange sommerperiode, så har vi at gøre med tre kulturinstitutioner, som har gjort og gør det vældigt godt. Jeg synes, vi bør være rigtig stolte i Esbjerg Kommune, for hvor er vi dog heldige at have kulturtilbud, der er præget af så stor alsidighed og som for alvor sætter kommunen på landkortet med nye tiltag, spændende udstillinger og fine arrangementer, og som skaber så megen værdi for os alle. Jo, jeg er stolt - det bør vi alle være, siger udvalgsformanden.

Ribe: Tre af Ribes kulturperler - Vadehavscentret, Ribe Vikingecenter og Ribe Kunstmuseum - har gjort status over 2018 over for politikerne i Kultur & Fritidsudvalget, hvor regnskaberne og årsrapporterne blev godkendt. Alle tre har måttet notere sig et fald i antallet af gæster i 2018 i forhold til året før, men udvalgsformand for Kultur & Fritid, May-Britt Andrea Andersen (K), er ikke alarmeret. Tværtimod.

Fald i besøgstal, men...

Ribe VikingeCenter har haft 60.705 besøgende i 2018. Vikingecentret byder over året på et væld af arrangementer som eksempelvis det store vikingemarked, formidling i vikinge-miljøerne, falkoneropvisninger, rideopvisninger, kriger-uge, skoletjeneste og bueskydningskonkurrencer. Besøgstallet er lavere end i 2017, men ligger dog over de budgetterede 60.000 gæster. Det er værd at notere sig, at vikingecentrets besøgstal er steget med 43,51 procent over de seneste fem år. Ledelsen skriver selv i årsberetningen, at vikinger er "hot", men at det også kan ses som et resultat af markedsføringssamarbejdet med Legoland-Billund Resort.

Dertil kommer, at overnatningssektoren i Sydvestjylland og op langs den jyske vestkyst har haft en stor stigning i antallet af overnattende turister, ligesom de to forholdsvis nye attraktioner, Vadehavscentret og Varde Kommunes Tirpitz har trukket mange gæster til området.

Vadehavscentret havde 92.785 besøgende i 2018, hvilket også er et fald i forhold til året før, men det var forventet - centret havde faktisk kun budgetteret med 85.000 besøgende sidste år - og hovedparten af de besøgende er danskere. Vadehavets hovedattraktion har nydt godt af stor pressebevågenhed fra både indenlandske og udenlandske medier, og det prisbelønnede center drøner derudaf med et flot overskud og penge på kistebunden.

Ribe Kunstmuseum måtte også tage et hug på besøgstallet - en nedgang på små 3.000 gæster til godt 18.000 gæster - men også her var det som forventet, fordi J.A. Riis-udstillingen i 2017 trak ekstraordinært mange gæster. Imidlertid er der optimisme at spore i kunstmuseets årsrapport - med fire særudstillinger i indeværende år og et stigende antal turister i middelalderbyen virker det ikke urealistisk, understreger museumsinspektør Dagmar Warming i rapporten.