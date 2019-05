Tilbagelænet duo runder 40: Laid Back har ikke travlt med at nå mere

Musikken bliver ikke bedre af, at man skynder på den, så Laid Back har brugt seks år på sit nye album, der blev udfordret af sygdom og måske er deres sidste. Men kun måske, for duoen har trods sit 40-års-jubilæum i år ingen planer om at gå på pension.

Musik: "Et album fuld af kærlighed, drømme og håb". Cirka så kort er Laid Backs egen beskrivelse af duoens nye album "Healing Feeling". I hvert fald i pressemeddelelsen. Og som Tim Stahl konstaterer, er der "ikke en skid nyt i det".

- Hurtigere end vi selv var klar over, definerede vi vores egen stil. Det var bare noget, vi havde det godt med, så hvorfor lave om på det? Det rum, vi sidder i nu, har vi også lavet al vores musik i. Det har fungeret godt, så hvorfor lave om på det? Vi har prøvet at indspille i New York, Tyskland, Jylland, i andre studier, og vi kan simpelthen ikke høre, at det bliver bedre. Nærmest tværtimod, siger John Guldberg.

Rummet ligger i en baggård på Vesterbro i København. Det er Laid Backs studie, og det ligner en kombination af arbejdsplads, mandehule og et museum over de 40 år, som bandet i år kan fejre. "White Horse" står der på noget så antikvarisk som en VHS-kassette. På væggen hænger memorabilia og kunst, de to selv har lavet, og i vinduerne sørger palmer for, at der ikke kommer for meget lys ind til møblementet af gamle plysmøbler. Her kommer de stadig dagligt for at arbejde og lave musik sammen, selv om tingene også har ændret sig for Laid Back.

- Vi bliver ved med at sidde og prøve at bilde folk ind, at det, der foregår, nærmest er det samme, som er foregået gennem 40 år, og det er det ikke helt. Vi bruger ikke båndoptageren mere. Vi har hver en iPad, og det er et komponistredskab, som gør, at vi mere sidder hver for sig og laver tingene. Så mødes vi så her og jammer på det, arbejder på det - bestemt - men teknologien har ført os andre steder hen, siger John Guldberg.

Det er også en sandhed med modifikationer, at der ikke er en skid nyt i temaerne på pladen. Det vender vi tilbage til.

Grundlæggende kemi

Studiet er også sådan et rum, hvor man ikke fortæller, hvad man har tænkt sig at gøre, men bare gør det, har John Guldberg understreget, da journalisten forsøgte at forklare, hvad hun tænkte, interviewet skulle handle om. Bare skyd fra hoften.

Et indlysende spørgsmål er, hvordan to mennesker arbejder sammen i 40 år i en hule på Vesterbro - afbrudt af koncerter - uden at blive uvenner.

- Jeg tror, det grundlæggende handler om kemi, siger John Guldberg, mens Tim Stahls telefon giver sig til at kvække, og han forsvinder for at hente nogle ting, der bliver leveret.

- Jeg husker stadig første gang, Tim kom herop en aften, hvor vi jammede. Jeg glemmer aldrig det øjeblik. Jeg blev så overrumplet og tænkte: "Hold kæft, nu sker der altså et eller andet".

Mindet er knap så levende for Tim Stahl, men deres kemi er speciel, bekræfter han, da han kommer tilbage.

Selvfølgelig er der gnidninger af og til. Det skal der helst være af hensyn til musikken. Nogle gnister, der flyver. Men i dag kan de ikke længere finde på at rulle rundt på gulvet på et hotelværelse og slå løs på hinanden, som de gjorde, da de brød igennem, fik enorm succes og havde brug for at få alle de frustrationer, der også fulgte med, ud.

Som John og Paul

Helt fra begyndelsen har Laid Back været et fælles projekt. Musikken er fælles. Stahl-Guldberg står som forfattere til både tekst og musik, inspireret af Lennon-McCartney. Ikke noget med dit og mit, selv om de ikke lægger skjul på, det ikke er alt, alle har bidraget ligeligt med.

- På den første plade var det Tim, der kom med numre eller i hvert fald skitser, vi tog udgangspunkt i. Han havde nogle fede ting liggende. Da vi så lavede "Sunshine Reggae", "White Horse" og de numre, der kom til der, sagde Tim, at han syntes, at det var nogle skidegode tekster, jeg havde lavet. Jeg var så ikke klar over, at han mente, jeg kunne skrive teksterne fremover.

- Jeg vil sige, at John er mere intellektuel, end jeg er. Jeg er mere en praktisk gut, der laver praktiske ting ...

- Det er bare noget Tim siger, afbryder John Guldberg:

- Han har lavet de fedeste tekster. Han kom med dem i en mappe, de var skrevet ud på maskine, og jeg var fuld af beundring, siger han og hiver Beatles frem igen:

- Lennon-McCartney konkurrerede jo. Den ene holdt ikke op med at skrive tekster, fordi den anden kom til at lave et hit. Han gik hjem og lavede noget, der var endnu bedre. Det kunne jeg godt savne: At der var lidt mere pingpong.

Er der mere krudt?

Helt fra begyndelsen drømte de også om at kunne styre det hele selv. Kontrollere, hvordan deres musik skulle lyde. De drømte sågar om at have en presser stående i et hjørne, hvor deres gamle maskot Romano kunne stå og presse singler. Realiteten var bare, at nogen skulle lave et cover. At der skulle laves en video med en instruktør, som insisterede på dansende piger, selv om Laid Back hadede det. Med det nye album er alle drømmene gået i opfyldelse. De er selv pladeselskabsdirektører, de har haft fingrene i det hele, selv bestemt tempoet. Der er ingen, der har stået og banket på og råbt: "Kom så med det" gennem døren.

Seks år har det taget at lave albummet. Processen har været hård, og det er ikke umuligt, at albummet er deres sidste.

- Det er lidt ubehageligt at sige, for man vil helst have, at det bliver ved i det uendelige, men realistisk set ... ja. Med den alder, vi har, det tempo, vi arbejder i, og den energi, der er ... Måske er der ikke mere krudt tilbage. Det må vi i hvert fald selv bevise. Jeg bliver snart 71, så jeg vil være tæt på 80, siger John Guldberg.

Alderen er imidlertid ikke den eneste grund til, at det måske er det sidste værk fra de to:

- Vi har afprøvet mange genrer, og nu synes vi, at vi har prøvet så meget, at vi er ved noget, der minder om en essens af Laid Back. Det er derfor, man må spørge, hvor meget tættere man kan komme i kunstnerisk forstand.

Rystende sygdom

Arbejdet er ikke blevet nemmere af, at der undervejs har der været helbredsproblemer.

- Jeg fik muskelgigt som et lyn fra et klar himmel, og det har været ret rystende for mig. Jeg har aldrig i mit liv været syg, og pludselig blev jeg som en 90-årig og kunne ikke rejse mig fra en stol. Det vendte op og ned på mit liv, fortæller Tim Stahl om sygdommen, der nu er gået i sig selv.

- John har virkelig været skarp og gjort en masse for, at den nye plade kunne blive til. Lavet cover, lavet video. Der kom turbo på ham.

- Har det været et nyt stadie i jeres samarbejde?

- Det korte svar er, at pladen er resultatet af et forløb på seks år, siger John Guldberg:

- Tim er jo sangeren i bandet. Han synger på det første nummer, og derefter har jeg ikke rigtigt kunnet få ham til mikrofonen. Det er klart. Hvis fuglen ikke har det godt, kvidrer den ikke. Jeg håber, han får det godt igen. At der kunne komme et afsluttende kapitel, hvor Tim havde energi og inspiration til noget af det, han viste mig i starten, at han kunne, og som han har ladet mig gå og rode med i en lang periode. Det ville være fedt for ham.

Selv har John Guldberg fået styret sine lyster på pladen.

- Det er det smukke ved Tim. Han sørger for, at det groover og giver plads til andre. Det er en egenskab, jeg værdsætter og ikke er bange for at rose ham for. Men jeg synes sgu, at det er hans tur, så jeg håber, han er ovre sine lidelser. Og at han har lyst. Der er jo ikke noget, vi skal. Den nye plade var ikke noget, vi skulle. Det var noget, vi satte os for, at vi gerne ville.

Næsten brødre

I øjeblikket snakker resten af landet om pension, og hvornår man kan få lov til at trække sig tilbage. Men de to kan overhovedet ikke forestille sig et pensionistliv.

- Det tænker vi ikke på. Hvis man har haft et rigtigt hårdt arbejde, skal man da have lov at træde fra, men det er en sjov snak, de har for tiden. At arbejde og lave det, man godt kan lide, er da en gave, siger Tim Stahl.

De skelner, forklarer John, mellem det, som man kan kalde fri leg, hvor man bare laver noget i nuet og måske optager det, og så at have energien og lysten til at få det til at blive til en plade.

- Vi elsker skitseplanet, men processen med at færdigproducere er ret hård. Om man har energi til det og synes, at det, man har gang i, er så vigtigt, at man vil dele det med omverdenen, ved jeg ikke. Men jeg tror, vi vil blive ved med at gå og få nogle idéer - og ses. Det håber jeg i hvert fald. Vi kan sagtens hygge os, også privat og sammen med min kone og Tims kæreste. Vi har lige fejret min og Dortes bryllupsdag og Tims fødselsdag, som falder på samme dato.

- I er ikke kun kolleger, men også venner?

- Vi er venner. Næsten brødre, siger Tim Stahl.

- Står jeres koner nogle gange og tænker, at I er en enhed, der er lidt svær at rykke fra hinanden?

- Joo, det kan de godt drille os lidt med. Vi er jo næsten mere sammen med hinanden end med dem. I lange perioder er vi meget sammen, siger Tim Stahl.

Menneskelig respekt

- Hvad ligger der i, at I næsten er som brødre?

- Hvordan forklarer man et broderskab? Vi er selvfølgelig brødre i musikken, vi har et firma - Brother Music - og alt det, vi skaber sammen, deler vi som brødre. Alle de ting, som har gjort, at vi sidder her i dag med den her feeling. Økonomi kan splitte det bedste orkester. Tim og jeg var ret kloge, da vi lagde vores fundament, siger John Guldberg.

- Når jeg tænker på min bror, tænker jeg, at vi kan være meget ærlige over for hinanden, fordi det ligger nedenunder, at vi ved, at vi holder meget af hinanden ...?

- Vi er ærlige, og vi har en respekt for hinanden. Det er meget vigtigt, at man har det. Det er menneskelig respekt, det er musikalsk. Det er alt, siger Tim Stahl.

- Nogle gange er vi jo Tim og John mod resten af verden. For eksempel når vi har skullet lave kontrakter og den slags, uddyber John Guldberg:

- Der har vi - især i modgang - lært, hvordan det er at stå skulder ved skulder. At man kan regne med hinanden. "Den var god nok. Det er den ægte vare". Det er sgu sjældent at møde, selv om vi begge to har gamle venner, familie og så videre. Hvis den ene har et problem, har den anden det også. Så rotter vi os sammen. Tim og jeg har bare noget med, at vi ikke vil svigte hinanden.