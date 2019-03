Talentakademi fik afslag på 800.000

HADERSLEV: Haderslev Kommune havde ikke det store held med at få del i statens kulturkroner. Blandt andet den kommende talent-rugekasse, performanceakademiet, har fået nej til en ansøgning på 800.000 kroner.

Performanceakademiet gennemføres sammen med katedralskolen og skal give unge talenter indenfor sang, musik, drama og musical bedre forhold at dygtiggøre sig, samtidig med at de tager deres ungdomsuddannelse. I uddannelsen indgår også entreprenørskab, så de studerende lærer at administrere en karriere som scenekunstner.

Foruden musikskolen og katedralskolen er forsøgsscenen, sangakademiet i domsognet og Talentcenter Haderslev med.

Afslaget kommer fra Kultur- og Slotsstyrelsen:

- De skulle fordele fem millioner mellem ansøgere, der havde søgt om ialt 18 millioner, så de skulle vælge, siger formanden for udvalget for kultur og fritid, Kjeld Thrane (K).

Afslaget begrunder styrelsen med, at performanceakademiet ikke er "tilstrækkeligt udviklet, afgrænset og beskrevet."

Ordret samme begrundelse er valgt i et afslag på 1.6 millioner, som Haderslev Kommune havde søgt til projektet talentkommune. Det dækker over talentudvikling indenfor sang, musik, teater, billedkunst samt street-art og e-sport og bygger på de erfaringer, kommunen har indenfor udviklingen af idrætstalenter.

Performanceakademiet skal efter planen åbne til august med en håndfuld elever fra katedralskolen, og mens Slots- og Kulturstyrelsen altså har sagt nej, har Trekantområdets Talentpulje givet 100.000 kroner.