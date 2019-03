Studerende opfører musical - og inviterer skoleelever indenfor

HADERSLEV: Skoleelever fra Haderslev Kommune bliver inviteret indenfor, når studerende fra UC Syd sætter en stor musical op.

Den årlige musical har været på repertoiret i flere år, og studerende fra alle UC's uddannelser er med, når 40 mennesker går på scenen i Haderslev Hallen.

Musicalen hedder "We'll always have Haderslev", da handlingen dels foregår i Haderslev og dels skal symbolisere det fællesskab, de studerende opbygger gennem de otte måneder, arbejdet med forestillingen varer.

Musikken er selvfølgelig central, og det er pop og rock fra 1980'erne og 1990'erne, der genopstår med numre som "Walking on Sunshine", "How will I Know", "Eternal Love" og "The Power of Love". Forestillingen foregår overvejende på engelsk, men der vil lyde sønderjyske gloser undervejs.

Der er 10 dansere med i forestillingen, hertil kommer band og et kor.

"We'll Always have Haderslev" finder sted den 11. april og 12. april om formiddagen for skoleelever og om aftenen den 12. og 13. april for alle andre.