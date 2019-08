Stationen er på rette spor: Fyldes af kreativ udstilling - næste trin kan blive fredagsbar

I mere end et årti forfaldt stationsbygningen i Tarm, men nu liver den efterhånden op - senest i form af en udstilling med kunst og kreative håndværk.

TARM: Betænkningstid har hun ikke brug for meget af. Svaret falder prompte. For to år siden udstillede Linda Vang og hendes kreative kumpaner fra Tarm for første gang i den tidligere DSB-station i Tarm. Dengang havde bygningen stået og forfaldet siden 2006. Så når hun tænker tilbage på stationens tilstand dengang, rækker det med ét ord: - Frygtelig, siger Linda Vang med et smil. I dag ser det straks anderledes ud. For nu falder der ikke en halv væg med puds ned, når man slår et søm i for at få et maleri op at hænge. Nu er der ikke brug for lanterner og stearinlys, for at folk kan se, hvad den kreative gruppe udstiller. Der er nemlig kommet vinduer i ud mod banelegemet. For to år siden var der bare sat planker for stederne, hvor der burde være vinduer, så det naturlige lys var sparsomt. Alligevel var det "skideskægt" at lave udstillingen, fordi det udfordrede at være i stationsbygningens rammer. Så nu har Linda Vang igen fået andre kreative sjæle til at udstille sammen med sig i Stationen. Og det er en helt anden stationsbygning, der har mødt hende denne gang. For siden Tarm Udviklingsforum købte bygningen i slutningen af 2017, er Stationen kommet på sporet. Det seneste halve år har man ifølge Stationenes hjemmeside arrangeret otte fælles arbejdsdage.

Udstillingen i Stationen Gruppen "Krea i Tarm, Skjern og omegn" udstiller i weekenden og onsdag 7. august i Stationsbygningen i Tarm.Ferniseringen finder sted fredag klokken 16 til 18.



Lørdag og søndag er der tegneværksted for børn.



Udstillingen tæller alt fra abstrakte malerier til kreativt håndværk som hæklede dyr og perlearmbånd.



Man kan også se tegninger eller kikkasser. Kikkasser er hjemmelavede miniaturerum, som man kender det fra dukkehuse. Forskellen er, at rummene i en kikkasse er fuldstændig firkantede og selvudsmykkede.

Foto: Jørgen kirk Kasserer Michael Damgaard og formand Mette Preddey arbejdede torsdag for at finpudse stationsbygningen, inden udstillingen ferniseres fredag eftermiddag. Foto: Jørgen Kirk

Meget arbejde For at gøre klar til den kreative udstilling har Tarm Udviklingsforums folk bag Stationen også været i gang. Gruppen har sørget for at hente flagstænger til at markere udstillingen, gruppen har lånt en industristøvsuger til at fjerne småsten og cementrester fra gulvet, og man har også lånt en industrivasker. Da vaskeren så ikke virkede, tog kasserer Michael Damgaard over med håndkraft og svingede gulvskrubben flere gange. Da Dagbladet tog forbi Stationen torsdag, arbejdede kasserer Michael Damgaard også med at luge det værste ukrudt og skrald væk fra pladsen foran stationsbygningen. Bygningen skulle jo være præsentabel til kunstferniseringen fredag. Michael Damgaard er glad for, det kan lykkes at lave en udstilling i bygningerne. - Jo mere vi bliver nævnt, jo mere finder folk ud af, at der faktisk sker noget på stedet. Vi synes også bare, det er rart, nogle mennesker kan bruge vores bygning til noget, siger Michael Damgaard.

Foto: Jørgen kirk Linda Vang er glad for, at hendes billeder kan hænge netop på denne væg, for den sorte farve fra væggen glider over i billederne og bliver nærmest forlænget af de sorte penselstrøg på billederne. Foto: Jørgen Kirk

Masser af idéer Torsdag fik han hjælp med det praktisk arbejde fra Stationens formand, Mette Preddey, efter hun var vendt tilbage til Vestjylland efter en ferie. Begge håber de på, at udstillingen bliver et skridt på vejen til mange flere arrangementer. - Vi har et ret stort idékatalog, og nogle ting kommer også snart til at ske, siger Michael Damgaard. Op mod jul kan man gøre stationsbygningen til rammen om et arbejdende værksted, hvor børn får mulighed for at lave et fuglehus til bedstefar i julegave. Når det ikke skal være højtidsbestemt, er en anden idé at lave fredagsbarer for byen, så man efter arbejdsugen kan svinge forbi i et par timer for at ønske hinanden god weekend. Hvis man skal til at lave flere arrangementer, kræver det sandsynligvis, at Stationen kan tilbyde brugerne et toilet. Så nu håber Stationens bestyrelse på, at man kan få et af bygningens toiletter til at fungere. Samtidig skal man også rydde op på resterne af det tidligere signalhus, som nu er blevet revet ned. På den måde er der hele tiden små skridt at tage hen mod det endelige mål: At få fondsmidler nok til at købe en glasgang, som kan forbinde stationsbygningen med pakhuset ved siden af.

Foto: Jørgen kirk Britta Adamsen i grøn kjole og Linda Vang i rød kjole har tidligere fremvist deres arbejde, men for Rita Espersen er det første gang. I alt udstiller syv kvinder i weekenden og onsdag. Foto: Jørgen Kirk

Foto: Jørgen kirk