Sommerlandslaug kan nu bygge områder til kæmper og hobbitter

Varde: I et par år har Varde Kommune og Sommerlandslauget arbejdet på at etablere kæmpernes Land og Hobbitdalen, som er to nye områder med aktiviteter i den sydlige del af det tidligere sommerland.

Nu er pengene hjemme, og arbejdet kan gå i gang. Projektet er til 1,8 millioner kroner, men det er inklusiv en anslået værdi på 360.000 kroner af det frivillige arbejde. Til gengæld er der også en momsregning på cirka 100.000 kroner, som Varde Kommune betaler. Størstedelen af udgifterne betales af Friluftsrådet og Realdania.

Det er Varde Kommune, der ejer det tidligere sommerland. Derfor bruger kommunen også arbejdskraft og penge på området, selvom det er de frivillige, der trækker det store læs.

- Det er et samskabelsesprojekt, der er blevet kendt på landsplan, hvor folk kommer kørende ind for at høre om det her projekt. Det, synes jeg jo, kun er positivt, siger Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid.