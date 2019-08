Skjerns grønne gruppe er klar med ny ide: Å-bad skal udbygges

SKJERN: Forestil dig, at du netop har været ude at bade i Skjern Å en råkold vinterdag. Kulden bider i det yderste lag hud og hår, men indeni pumper varmen rundt som et løssluppent kraftvarmeværk.

Du vil egentlig gerne op fra badet uden at skulle træde i den bare jord, så du først kan lune dig i den mobile sauna, der står ved bredden, inden du sejler videre i din kajak ad Skjern Å.

Det kan meget vel blive virkelighed inden for relativ nær fremtid, for Skjern Udviklingsforums arbejdsgruppe Det Grønne Skjern har forespurgt kommunen om, hvilke muligheder der er for videreudvikling af faciliteterne ved Skjern Å-bad.

- Sidste år blev det startet op med de nuværende bade og saunaer, som kørte hele vinteren, siger Carsten Ørskov fra Det Grønne Skjern.

- Vi kan se, at det er blevet taget godt imod. Når man får sådan en ide, kan man godt tænke, om folk vil bruge det, men det kan vi se, at det er blevet. Det, tror jeg, er noget af det vigtigste. Man kan godt komme med gode ideer, men der skal også være nogen, der bruger det og nogen, der gider stå for det. Det har der i høj grad været her, siger han og forklarer, at folk fra Kong Hans' vinterbadeklub har været gode til at stå for det.

Derfor er man gået i gang med det, Carsten betegner som 'etape to'.

- Det, vi gør nu, er, at vi går sammen med Den danske Design- og Håndværksefterskole, som har 40 elever på sin designlinje, om projektet, som de går i gang med at designe og tegne, siger Carsten Ørskov.

Han forklarer, at projektet stadig er i sine helt spæde stadier, og at eleverne først går i gang med at udvikle på projektet nu.

Forestillingen er at skabe en såkaldt terrasse ved Skjern bådehavn, hvorfra man kan gå direkte ud i vandet. Tanken er, at der også skal være et decideret bad med installation til de vinterbadende, ligesom der skal være en sauna og mulighed for at holde ind med sin kajak eller kano.

- Men der er flere andre ting, vi har tænkt på; vi vil også gerne etablere et lille børnebassin, siger Carsten Ørskov.

Selve projektet er endnu ikke finansieret, men man håber, at man med hjælp fra designet, tegningerne og modellerne fra DHE står bedre i søgningen af fondsmidler.

- Vi vil gerne de her ting, men der skal bruges penge til det, og det skal vi ud at have søgt fra forskellige fonde nu. Det er dér, projektet står nu, siger Carsten Ørskov.

Forventningen er, at man har det endelige projektudkast færdig til omkring februar eller marts, hvor man agter at gå i gang med fondssøgningerne.