Kolding: Det skabte en del opmærksomhed omkring den landskendte blogger og iværksætter Mascha Vang, da hun sidste år rykkede teltpælene op i Dragør og bosatte sig i Kolding. Nu leder hun efter en lejlighed i København, fordi savnet til hovedstaden er blevet for stort. Det skriver Mascha Vang på hendes personlige blog.

Mascha Vang indrømmer, at det var kærligheden, som lokkede hende til Kolding.

- Når alt kommer til alt, så er der kun én årsag til, at vi bor i Kolding, og det er Troels, skriver hun i sit blogindlæg. Derfor har savnet til hovedstaden fået hende på boligjagt efter et sted, hvor hun kan bo, når hun ikke er i Kolding.

- Jeg elsker Kolding, og er glad for at bo her. Jeg har ikke i sinde at flytte før om mange år, fortæller hun til JydskeVestkysten, men understreger, at der er behov for et ekstra hjem i hovedstaden.

- Jeg har brug for en base både i forbindelse med mit med arbejde, hvor jeg overnatter i København en gang om ugen. Men det skal også være et andet hjem, hvor jeg kan have alle mine ting, fortæller hun, og uddyber, at lejligheden også skal have en funktion i forhold til weekendture og sociale sammenkomster.