Så er der byfest i midtbyen - klik på kortet og tjek hvad du kan opleve

Fredericia: Programmet til årets Sommerrock er på plads, og i løbet af ugen gøres de sidste forberedelser til at fylde Fredericia midtby med masser af musik og sjov.

Der er gang i musikken på scenerne fra den store på Rådhuspladsen til den lille foran restaurant Mair's i Gothersgade, som også bliver stedet, hvor festen lukkes, når bandet Dør nr. 13 går på scenen kl. 22.30.

Meteorologerne har lovet tørt og solrigt vejr fredag, omend der ikke er løfter om temperaturer over 13-14 grader. Så der er lagt op til, at man må danse sig til varmen, og lever Sommerrock 2019 op til de seneste års byfester i midtbyen, er der så tæt med mennesker, at det nok skal lune.

Forud for det officielle Sommerrock-program, som Fredericia Shopping samarbejder med Event C og Fredericia Kommune om, afvikles Sommerrock med Kant på Axeltorv. Det bliver med fokus på udsatte og præsenteres af Axeltorv-Lauget i samarbejde med Café Axel, Strategi for Udsathed i Fredericia, Bobbie Bernie Nielsen og mange flere.

På kortet kan du klikke dig ind og se, hvornår og hvem der går på scenen de forskellige steder, og hvad programmet i øvrigt byder på.