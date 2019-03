Rockstjernernes mesterfotograf udstiller: Billeder af dine idoler, du aldrig har set før

Hollandske Anton Corbijn har mere end nogen anden fotograf været tæt på 1970'ernes og 1980'ernes rockstjerner, men han har aldrig betegnet sig selv som "rockfotograf", og han insisterer på at lade de sort-hvide billeder tale for sig selv. Nu udstiller han 400 portrætter på Brandts i Odense.

Resultatet kan man se på Brandts i Odense. Her har Corbijn med blyant skrevet enkelte ord og årstal ved de fleste billeder. Resultatet er et mere personligt og scrapbogslignende look, end udstillinger sædvanligvis har.

- Jeg er fotograf, og det, du ser, er den historie, jeg vil fortælle. Det, der ligger uden for billedet, eller det, der kommer før og efter, er jeg ikke interesseret i. Det er netop skønheden ved fotografiet, synes jeg. Desuden vil jeg ikke begrænse folks egne forestillinger om det ved at tilføre for meget tekst, siger han.

For nogles vedkommende kom Corbijns udlægning til at ændre deres status.

Det er kendt, at Anton Corbijn ikke er en fotograf, man kan bestille tid hos, men når man spørger, om han selv kunne vælge, hvilke rockstjerner han ville fotografere, svarer han, at han bare er lykkelig for at have fået muligheden.

- Det har altid været sådan, at når jeg havde valgt et billede, lagde jeg resten fra serien væk og gik videre til næste photoshoot. Jeg så mig aldrig tilbage - ikke før jeg lavede denne udstilling, siger han, mens vi går rundt mellem de 400 billeder, udstillingen er bygget op af.

Anton Corbijn er født i Holland i 1955. Han tog sit første billede som 12-årig og var allerede i sine 20'ere godt i gang med en karriere som rockmusikkens foretrukne fotograf. Som sådan virkede han i mere end 25 år.Han er manden, der har taget det berømte coverbillede af den irske rockgruppe U2 i nationalparken "Joshua Tree" til albummet af samme navn, men han har også fulgt bands som Joy Division, Depeche Mode, Nirvana, R.E.M., Miles Davis, David Bowie, Bob Dylan, Luciano Pavarotti, Leonard Cohen og Tom Waits tæt. Han har fotograferet de største navne inden for film, kunst, mode, litteratur og sport, men denne udstilling koncentrer sig om musikken. Efter at have boet i England i knap 30 år er han i dag igen bosat i Holland i Amsterdam. Det er første gang udstillingen "Anton Corbijn - 1-2-3-4" kan ses i Danmark. Udstillingen, der er kurateret af museumsinspektør Anna Krogh fra Brandts, er sat sammen af omkring 400 billeder plus musikvideoer og pladecovers af Anton Corbijn. Nogle af hans fotos sælges som plakater i forbindelse med udstillingen. Den vises fra 22. marts til 17. november 2019 på Brandts i Odense. Der er fernisering 21. marts klokken 17, hvor kunstneren vil være til stede.

Der er to danskere med på udstillingen - og den ene ses her helt til venstre: Trommeslageren Lars Ulrich fra det amerikanske heavyband, Metallica. Foto: Anton Corbijn, Brandts

Portrætbillederne er taget igennem flere årtier og mange forskellige steder i verden, så for at binde dem sammen fandt Anton Corbijn på at placere dem som i et hjerterytmediagram, hvor manglende udslag afløses af en bølge af aktivitet. Forskellige portrætter og tidsbilleder af de 12 udvalgte kunstnere er med præcis tilfældighed placeret tæt sammen, mens kunstnere, der har fyldt knap så meget, har fået et enkelt portræt med på en linje.

- På den tid arbejdede jeg i Berlin, så jeg måtte have alle mine kontaktsider med ikke-fremkaldte billeder sendt fra Holland. Gennem fire måneder sad jeg hver aften og kiggede arkene igennem, og det var hårdt, men jeg fandt også ud af, at en stor del af mine billeder på en måde aldrig var blevet brugt ordentligt. Og jeg opdagede, at det var mange af de samme mennesker, der blev ved med at dukke op på arkene. Derfor lavede jeg denne udstilling, som samler sig om de 12 kunstnere eller grupper, jeg har arbejdet mest med, siger han.

- Der viste sig at være skjulte skønheder i mit arkiv, og jeg er glad for at have fået opgaven, for hvis de ikke var blevet fremkaldt, ville de jo sådan set ikke eksistere, siger han.

Udstillingen på Brandts er den hidtil største af Corbijns billedsamling med rockstjerner alene. Den blev til, da Fotomuseum i Den Haag for fire år siden ville lave en stor retrospektiv udstilling med alle Anton Corbijns fotografier, og museets nabo - det mindre Gemeentemuseum - insisterede på også at ville vise nogle af hans billeder. Det kostede fotografen flere måneders dykken ned i fortiden at opfylde det ønske.

Nick Cave er en af de 12 udvalgte, som Anton Corbijn har taget ekstraordinært mange billeder af. Dette er et af de porrtrætter, der ikke blev brugt til udgivelsen "The Boatmans' Call" fra 1997. Foto: Anton Corbijn, Brandts

- Det var et helt almindeligt behov for at udvikle sig kunstnerisk og prøve kræfter med noget andet, siger han og forklarer, at han muligvis også havde foretaget anderledes valg, hvis han skulle udvælge covers mellem billederne i dag.

Den musikalske udvikling og ændrede markedsføring siden 1980'erne er ikke årsagen til, at Corbijn for snart 20 år siden lagde kameraet med stillbilleder og i stedet kastede sig over musikvideoer og film.

- U2 var ikke et band, jeg til at begynde med brød mig særlig meget om, men det ændrede sig, siger han.

Ikke flere udstillinger

Udstillingen har været vist en håndfuld gange rundt om i Europa, men det er første gang i Danmark. Og det er den hidtil største version, for det er første gang, der er plads til alle de billeder, han valgte ud.

- Jeg tænker, at billederne viser en æra, som ikke er mere, fordi musikudgivelser i dag er noget helt andet end i 1970'erne og 1980'erne. Og så håber jeg, at mange yngre mennesker vil komme og se den og sige, at det her var de originale bands, siger Corbijn og falder i staver over serien med Johnny Rotten og det, han kalder et "godt, irsk fjæs".

Hver eneste af Corbijns fotosessions bestod af mange billeder, så i teorien kunne han sagtens vende tilbage med en ny version af rockbillederne på en udstilling om nogle år. Med hans bagkatalog er der nok at sortere i, men både hans blik og hans mund afviser, at det kommer til at ske.

- Det var hårdt nok at rode tilbage i tiden og finde alle de her billeder. Men jeg er glad for udstillingen, fordi den udelukkende er musikrelateret, og det var musikken, jeg begyndte med. Det er også derfor, den hedder "1-2-3-4" - det er ligesom, når man tæller ned til at spille. Når koncerten går i gang, siger han.

Knap så glad er han for at være på den anden side af kameralinsen. Han stiller sig op ad væggen med ryggen til sine fotos og et ansigt, der tydeligvis ikke bryder sig om at være i centrum. Han kigger væk, og det er også meget low key.

- Er det nok nu? spørger han efter et par klik.