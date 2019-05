Ribe Madstation bliver en realitet

Realdania giver 4,2 millioner kroner til projektet Ribe Madstation, som dermed nu skal omdanne de tomme stationsbygninger til et folkeligt madhus med fokus på lokale fødevarer og formidlingsaktiviteter.

Ribe: Efter flere års tilløb bliver Ribe Madstation nu omsider til noget. Det sker efter Realdania har bevilget 4,2 millioner kroner til projektet.

Med det bliver Ribe stations smukke bygninger fra 1887 inden for de næste år transformeret til et madhus, hvor ventesalene skal bruges til folkekøkken og til at sælge lokalt og regionalt producerede fødevarer. Overetagen får plads til madskole og formidlingsaktiviteter.

Foreningen Ribe Madstation består af lokale aktører, der gennem en årrække har arbejdet for projektet. De har allerede truffet aftale med den forpagter, som i fremtiden skal drive stedet:

- Ribe Madstation vil udbrede kendskabet til egnens fødevarer for borgere, turister og branchens aktører gennem markeder, kurser, events og foredrag. Desuden vil bygningen danne ramme om fællesarrangementer som koncerter og foredrag for beboere. Vi glæder os til se projektet leve," siger Niels Toft, formand for Foreningen Ribe Madstation.