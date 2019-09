Remise får nyt liv - skal blive til spillested: Man bliver glad i Skjern-hjertet

En gammel remise på rundt regnet 100 år skal danne rammen for et nyt lokalt spillested. Inden pengene til at renovere for er fundet, arrangerer de frivillige bag spillestedet en gratis koncert for at vise stedets potentiale.

- Drømmescenariet for spillestedet senere hen er at have nogle af områdets unge til at spille først og så have nogle mere etablerede navne senere på aftenen. Det er det, vi vil arbejde hen mod, siger 25-årige Thomas Vilhelmsen, som også er med i arbejdsgruppen.

Hun en af fire unge voksne i arbejdsgruppen bag spillestedet Remisen Skjern. De fire ønsker sammen at skabe et sted, hvor områdets unge kan få lov at prøve talentet af på scenen, hvad enten det er inden for musik, teater, standupkomik eller anden underholdning.

Remisen på Ahornvej er over 100 år gammel.I 2013 viste et bygningssyn, at det ville koste over en million kroner at renovere bygningerne. I 2014 ville Banedanmark derfor rive bygningen ned. Det kom aldrig så vidt, og siden købte Hansen & Larsen bygningerne. Hansen & Larsen stiller nu stedet til rådighed for Gentænk Skjern, som vil skabe spillestedet Remisen Skjern. Arbejdsgruppen for Remisen Skjern består af Skjernboerne 28-årige Mads Pontoppidan, 25-årige Thomas Vilhelmsen og 24-årige Paula Frederiksen samt 25-årige Charlotte Sand Nielsen fra Dejbjerg. Lise Juhl Hansen, der også sidder i byrådet for Venstre, er desuden tovholder på projektet for Gentænk Skjern. Fredag er der to gratis koncerter på Remisen Skjern. Dørene åbner klokken 19.30, klokken 20 spiller Malthe Jacobsen, mens Mads & Simon spiller 20.30.

Koncertsucces skal lette fondssøgningen

Lige nu trænger den omkring 100 år gamle lokomotivgarage, som ejes af Hansen & Larsen, til en ordentlig overhaling.

I september vil Gentænk Skjern gerne i gang med at søge fondsmidler til at renovere de historiske bygninger. Derfor bliver fredag vigtig for de frivillige arrangører. Det betyder nemlig en hel del for chancerne få at få held med fondssøgningen, at fremmødet fredag understreger, at man i Skjern kan se fidusen i at skabe et nyt spillested.

For at skabe de bedst mulige rammer for en koncert i en bygning, som endnu ikke er moderniseret til formålet, har arbejdsgruppen været ude at hente hjælp flere steder i byen; alt fra borde til scene og bar er noget, man har lånt. Der kommer også en pølsevogn til koncerten.

- Det er ikke et kæmpe setup. Men hvis det alene kan blive en succes, viser det, at der er basis for projektet, siger Thomas Vilhelmsen.