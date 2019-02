Prisvinder skriver teksten til Møllens genforeningsspil

Det bliver Niels Brunse, der skal skrive manuskriptet. Han fik Weekendavisens litteraturpris i 2018 for sit omfattende arbejde med at oversætte samtlige Shakespeares skuespil til dansk.

Seks bøger

Oversættelserne spreder sig over seks bøger, hvor den sidste udkom i oktober 2018.

Shakespeares klassiker om de to unge, der ikke må få hinanden, bliver et tosproget forestilling, idet Romeos familie taler dansk, mens Julies taler tysk. Konflikterne, der udspiller sig mellem de to familier, kunne lige så godt være konflikten mellem to nationaliteter. Det har været Niels Brunses udgangspunkt for at springe ind i projektet.

Den 69-årige Niels Brunse har beskæftiget sig med den engelske skuespilforfatter i 30 år. Blandt andet Det kongelige Teater har anvendt hans oversættelser.

Niels Brunse dukkede som skribent op i 1960erne og har været aktiv på den danske venstrefløj. I 1970'erne var med i kunstnerkollektivet Røde Mor, og han var medredaktør på Politisk Revy. Han har gennem årene skrevet bog- teater og filmanmeldelser.

Møllens genforeningsspil, der får premiere 10. juni 2020, får skuespillere fra de to mindretal på scenen. Stykket er foreløbigt blevet støtte af Kulturministeriet og Folketinget med 450.000 kroner, der kommer fra en pulje på seks millioner. Puljen skal bruges til at udbrede kendskabet til genforeningens betydning.