Politikere: Vi burde give tilskud til Rækker Mølle

Det lykkedes ikke helt at nå til enighed, da de syv medlemmer af kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune tidligere på ugen havde en pricipiel drøftelse om godkendelse af lokaletilskud til nye haller. Der blev indført et generelt stop med øjeblikkelig virkning, og det kunne kristendemokraten Henrik Andersen (i midten) og Irene Lund Pedersen (t.h.) ikke bakke op om - de to politikere mener, at forslaget først burde træde i kraft med virkning fra 1. januar 2020. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

To medlemmer af kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune finder det forkert, at der ikke kan ydes tilskud til et nyt halprojekt i Rækker Mølle.

Rækker-Mølle: Kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune traf forleden en forkert beslutning, da der blev sagt nej til en tilskudsansøgning fra Rækker Mølle Hallen. Det mener i hvert fald socialdemokraten Irene Lund Pedersen og kristendemokraten Henrik Andersen. Der var et klart flertal bag beslutningen, men de to medlemmer gik mod strømmen. Om sit ønske om gerne at ville støtte et projekt med at bygge en ny hal i Rækker Mølle siger Henrik Andersen: - Jeg synes, at vi lidt kommer til at rykke tæppet væk under nogle ildsjæle og nogle engagerede mennesker i lokalsamfundet. Henrik Andersen understreger videre, at bestyrelsen i Rækker Mølle Hallen er langt i projektfasen, og at de derfor "nok har haft en fornemmelse af, at de ville ryge med ind under tilskudsordningen": - Jeg synes, at vi kommer lidt på bagkant af det med den her beslutning, tilføjer Henrik Andersen.

Jeg synes, at vi lidt kommer til at rykke tæppet væk under nogle ildsjæle og nogle engagerede mennesker i lokalsamfundet Henrik Andersen (KD), medlem af kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune

Behov for et varsel Beslutningen i det syv personer store kultur- og fritidsudvalg hænger direkte sammen med et generelt stop for godkendelse af lokaletilskud til nye haller på minimum 800 kvadratmeter, hvilket svarer til en håndholdhal. Et stop, der tidligere på ugen blev indført med øjeblikkelig virkning. Henrik Andersen mener, at den beslutning først burde gælde fra 1. januar næste år: - Det er reelt nok med et stop, for vi har mange hal-kvadratmeter, men det burde først være med virkning fra 2020, siger kristendemokraten. Irene Lund Pedersen er enig: - Når vi tager en beslutning, som har principiel karakter, så mener jeg, at der skal være en varsling. De er godt i gang og har lavet et stort forarbejde i Rækker Mølle, og så er det dumt, at vi kommer så sent ind i processen. Vi skal have taget de her snakke i god tid, så vi bliver fri for at få det blandet sammen med en aktuel sag, siger Irene Lund Pedersen.

30 godkendte haller Ringkøbing-Skjern Kommune støtter sig blandt andet til datamateriale, der viser, at den vestjyske kommune er godt med, når der tælles kvadratmeter til idræt. Mens der på landsplan er 3665 borgere per håndboldhal, er tallet under det halve i Ringkøbing-Skjern: 1781 borgere per håndboldhal. Dette er også langt under det generelle billede i Region Midtjylland, hvor der er 2887 borgere per håndboldhal. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der i alt 30 håndboldhaller, der er godkendte til udlejning med lokaletilskud i baghånden. Fem af hallerne er placeret på efterskoler.