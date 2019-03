Varde: Ungehuset får ikke øvelokaler til lokale bands i sin kælder.

I flere år har Ungerådet arbejdet på projektet, der er blevet kaldt UnderVærket. Der er forlængst skaffet 1,5 millioner kroner, men de sidste 565.500 kroner har rådet ikke kunnet få nogen fonde til at give. Derfor blev kommunen spurgt om pengene, men Udvalget for Børn og Læring siger nej.

- Kommunen har allerede én gang vedtaget at give en halv million. Men vi kan ikke finde yderligere en halv million, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

- Der er også nogle af dem, der var med til at få ideen og starte det, der slet ikke er der mere. På den måde er det også svært at holde sådan et projekt kørende.

Ungehuset ligger på kulturspinderiet i Varde. Peder Foldager mener, at det må være muligt at lave et samarbejde, der giver bands mulighed for at øve i en af Kulturspinderiets andre bygninger som eksempelvis Musikskolen eller Smedeværkstedet.

- Det kunne man jo overveje, siger han.