Sådan ser de ud i dag, men dengang i 80?erne mærkede jeg nogle kvinder på scenen, som gav pokker i både rødstrømper på den ene side og småborgerlig anstændighed på den anden med deres erotiske udstråling og musikalske evne til at kunne selv ? både sammen og hver for sig. Det var voldsomt inspirerende. Som Anna Raaby Ravn fra Information citeres for i bogen: "Kvindefrigørelse er ikke noget, man læser om. Det er da bare noget, man gør - på en scene, bag et trommesæt, en mikrofon eller en guitar". Pr-foto