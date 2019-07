Nu skyder 'Den hvide by' op i sommervarmen: Bork Festival knokler før jubilæum

Frivillige satte en uge til festivalstart gang i arbejdet for at ombygge en mark i Bork til en koncertby.

Onsdag gik arbejdet med at klargøre pladsen for alvor i gang. Dagen før havde pladsformanden med hovedansvaret for at gøre festivalpladsen klar, Niels Enggaard Poulsen, trimmet græsset ved alle elstanderne og vandforsyningerne, så onsdag var det tid til at slæbe alle de hvide telte ud. Teltene spænder over alt fra de tre musiktelte til barer, madboder, VIP-områder og baglokaler til barerne.

Vigtigt med kolde drikke i sommervarmen

Når teltene er lagt ud, aser frivillige hele torsdag med at rejse de mange festivaltelte, inden det i weekenden bliver tid til at få barerne stillet op inde i teltene. Med andre ord er der nok at se til for den pladsansvarlige Niels Enggaard Poulsen og alle hjælperne. Varmen skal de nok holde i hedebølgen, og solcremen kommer på fra morgenstunden.

- Bare der er kolde drikkevarer, skal det nok gå, siger 30-årige Niels Enggaard Poulsen med et smil.

Pladsformanden glæder sig over, at man år efter år formår at bygge en teltby, som kan rumme de tusindvis af gæster, der kommer hver dag, i de fire dage hvor musikken spiller. Samtidig har festivalpladsen den fordel, at den også har plads til campingpladsen lige ved siden af. Og når gæsterne rykker ind onsdag, skal det hele nok være klappet og klart til Borks Festivals 40 års fødselsdagsfestival. Musikprogrammet løber fra onsdag til lørdag, og i weekenddagene forventer man op til 10.000 gæster per dag.

Dagbladet bringer søndag et jubilæumsinterview i anledning af Bork Festivals 40 år. Her møder vi igen Niels Enggaard Poulsen og også hans far, Niels Peder Enggaard Poulsen - bedre kendt som N.P..