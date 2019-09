Mere begejstring end brok: Allan Olsen inviterede publikum indenfor i skurvognen før koncert i Sædding

På den netop indledte turné spiller sangeren nemlig sine koncerter i mindre forsamlingshuse, hvor der ikke er et såkaldt backstage-rum. Derfor blev idéen med at medbringe sit eget født.

Billetter revet væk

En time før koncerten åbner forsamlingshuset, og gæsterne begynder at dukke op.

I døren står bestyrelsesformand Arne Høj og skanner billetter. Han er spændt på den første koncert i forsamlingshuset.

- Det er da lidt angstprovokerende, men vi har da helt sikkert mod på at prøve det her igen - billetterne blev jo solgt på 10 minutter, og jeg er sikker på, at vi kunne have solgt tre gange så mange, siger han.

Størstedelen af de 140 betalende gæster er nu ved at dukke op, og flere og flere stikker hovedet ind i skurvognen.

En af de første henne ved vognen er Gunnar Mortensen fra Videbæk. Han er stor fan af Allan Olsens musik og har også læst begge bøger om den lune musiker.

- Jeg har set ham 15-20 gange, og det bliver jeg aldrig træt af. Han synger om de små ting, og det kan jeg godt lide, fortæller Gunnar Mortensen, der også havde et musikønske til aftenens koncert.

- "En stille glød i mørket" - det er en smuk og stærk sang om hans bedstefar. Den er bare god, fortæller han.